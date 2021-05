Lewis Hamilton Riles Max Verstappen avant le GP de Monaco Street Fight

Lewis Hamilton a ébranlé Max Verstappen mercredi avant le Grand Prix de Monaco, suggérant que le pilote Red Bull « sent qu’il a beaucoup à prouver ».

Le septuple champion Mercedes mène Verstappen de 14 points après quatre courses dans ce qui est en train de devenir une course passionnante à deux chevaux pour la couronne de pilotes 2021.

La paire a produit une certaine action électrique de roue à roue et Hamilton a reconnu le «respect entre nous».

Leurs deux voitures ne se sont touchées qu’une seule fois, au premier virage à Imola, avec Hamilton disant: «Je pense que j’ai bien fait pour éviter tous les incidents jusqu’à présent, mais il nous reste 19 (courses) à faire et nous pourrions connectez-vous, j’espère que non. «

Il a ajouté: «Je pense que peut-être (Max) pense qu’il a beaucoup à prouver.

«Je ne suis pas nécessairement dans le même bateau là-bas et je suis plus à long terme, une sorte de mentalité« c’est un marathon pas un sprint », c’est pourquoi j’ai finalement les statistiques que j’ai.

« Je vais donc continuer avec ça et je ferai tout pour être sûr que nous évitons de nous connecter. »

« Je n’ai rien à prouver », s’est hérissé Verstappen en apparaissant plus tard au même point de presse de Monaco.

«Et en évitant le contact, je pense que ça va dans les deux sens. Nous avons donc bien fait, c’est vrai. Mais nous courons dur, nous avons évité de contacter les deux côtés, alors espérons que nous pourrons continuer à le faire et continuer à être sur la bonne voie et à courir dur les uns contre les autres.

Le circuit urbain emblématique de Monaco est de retour au menu de la F1 après que la course de l’année dernière ait été abandonnée de la saison perturbée par le coronavirus.

La présence de 7 500 fans indique également que, lentement et progressivement, une certaine normalité revient dans le paysage du sport.

En 2019, Hamilton a retardé de peu Verstappen pour remporter sa troisième victoire à Monaco, et compte tenu de l’amélioration des performances de Red Bull ce trimestre, il anticipe un combat féroce dimanche.

«Red Bull va être très, très difficile à battre ce week-end. C’est une piste qui a toujours été forte pour eux, et compte tenu de l’écart qui les sépare, vous pouvez imaginer ce week-end qu’ils pourraient être en avance », a déclaré le Britannique.

« Mais nous allons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que ce n’est pas le cas. »

Le chef de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, était d’accord.

« Nous entrons dans le week-end en sachant qu’ils sont l’équipe à battre », a déclaré l’Autrichien qui était ravi d’être de retour sur le site légendaire de la F1.

«C’est un week-end unique et intense pour les pilotes et l’équipe, sans aucune marge d’erreur. Il met le feu sous vos fesses et nous adorons le défi. «

Vendredi, une journée de repos à Monaco, première et deuxième pratique, a lieu de façon inhabituelle jeudi, avant la troisième séance d’essais et les qualifications samedi.

Les rues étroites rendent les dépassements délicats, mettant encore plus l’accent sur une place au premier rang dans la grille de dimanche.

Hamilton vise sa 101e pole position et sa 99e victoire ce week-end, tandis que Verstappen n’a pas encore remporté le drapeau à damier en Principauté.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici