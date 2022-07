Lewis Hamilton revient sur Journey to 300 Races

Lewis Hamilton, sept fois champion de Formule 1, a offert une réflexion émotionnelle sur son parcours vers 300 Grands Prix après avoir terminé deuxième et son coéquipier George Russell troisième pour offrir le meilleur résultat de la saison de Mercedes à ce jour en France.

Avec Carlos Sainz de Ferrari partant 19e, Hamilton a profité de la retraite du poleman Charles Leclerc et a devancé Sergio Perez pour remporter son quatrième top trois consécutif – tandis que Russell a réussi à dépasser le Red Bull of Perez tard pour s’assurer qu’il le ferait. partager le podium avec Hamilton pour la première fois cette saison.

« Je pense que collectivement en tant qu’équipe, alors que nous n’avions pas le rythme des voitures de tête… c’est un résultat incroyable pour nous, pour George et moi d’être ici. George a également fait un excellent travail aujourd’hui. C’est un progrès, même si nous ne réduisons pas nécessairement l’écart en tant que tel dans les performances en course, dans les performances réelles des qualifications, mais ce sont de grands points pour nous », a déclaré Hamilton, cité par Formula1.com.

“Et c’est mon 300e Grand Prix. Evidemment, ça a été évoqué en début de week-end, et je n’y ai pas vraiment pensé. Et ce matin, je me suis réveillé en me sentant incroyablement reconnaissant, en pensant à toutes les personnes qui ont été avec moi tout au long du chemin, vous savez », a-t-il déclaré.

“Pour Ron (Dennis) et Mercedes qui m’ont donné ma chance quand j’étais jeune. Martin Whitmarsh. Mansour Ojjeh. Toto (Wolff), Niki (Lauda)]Juste toutes ces personnes incroyables qui me soutiennent depuis que j’ai 13 ans. Pour ensuite vivre ce voyage incroyable avec eux, chaque course propulsée par Mercedes », a-t-il ajouté.

“Et tellement, très fier d’être ici pour représenter (Mercedes), aux côtés de George et oui, nous devons continuer à pousser”, a-t-il poursuivi.

«Chaque week-end, nous espérons que nous allons nous rapprocher un peu plus. Ce week-end, nous n’étions pas aussi proches que nous l’espérions, mais (le vainqueur du Grand Prix de France Max Verstappen) n’était qu’à 10 secondes de la route, donc c’est un point positif.

Mercedes a introduit un flux constant de mises à niveau de ses W13 dans l’espoir d’affronter les leaders et de retrouver le chemin de la victoire – bien que les Silver Arrows n’aient toujours pas remporté de course cette saison.



« Je ne pense vraiment pas que George et moi nous attendions à être deuxième et troisième. Comme vous l’avez dit, c’est le plus haut que j’ai été toute l’année. C’est donc une journée énorme pour moi dans l’ensemble et j’ai hâte d’apporter cette énergie positive à Budapest », a ajouté Hamilton.

Après avoir devancé Ferrari en France, Mercedes en P3 n’a que 44 points de retard sur la Scuderia en direction du Hungaroring.

