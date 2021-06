Lewis Hamilton révèle que Mercedes est en pourparlers pour un nouveau contrat de Formule 1 jusqu’en 2022

Lewis Hamilton dit qu’il a entamé des pourparlers avec Mercedes sur un nouveau contrat pour rester en Formule 1 au-delà de la fin de cette saison.

Hamilton est à mi-chemin de l’accord d’un an qu’il a signé en février pour 2021.

« Nous avons entamé des discussions », a confirmé Hamilton lors de la conférence de presse du GP de Styrie jeudi.

« Pas grand chose à dire là-dessus, juste que nous avons commencé les discussions et que les choses sont positives. »

S’adressant à la F1, le joueur de 36 ans a ajouté: « Nous espérons le faire beaucoup plus rapidement que la dernière fois. Nous ne voulons pas tomber dans le même piège. C’est aussi assez froid.

« Nous parlons toujours de ne pas vouloir le faire à mi-saison parce que cela peut être une distraction, mais nous l’avons commencé d’une manière légère, ce n’est pas intense, cela ne cause pas de problèmes.

« Bonne communication comme toujours avec Toto [Wolff] donc j’espère que nous aurons bientôt quelque chose à faire. »

Hamilton a rejoint Mercedes en 2013 et a connu un succès sans précédent, ajoutant six titres à celui qu’il a remporté avec McLaren. Il vise un huitième record au championnat des pilotes cette année, ayant déjà décroché le record absolu de F1 pour les victoires en course, les pole positions et les podiums.

Mais si le maintien d’Hamilton chez les champions du monde apparaît comme une formalité, l’identité de son coéquipier pour 2022 est moins tranchée.

Valtteri Bottas, 31 ans, occupe ce siège depuis 2017, mais son contrat doit également être renouvelé à la fin de la saison. George Russell, 23 ans, soutenu par Mercedes, est l’alternative évidente si l’équipe choisit de se tourner vers l’avenir à plus long terme.

Hamilton a une nouvelle fois apporté son soutien public à Bottas, qui a connu un début de saison difficile.

« Valtteri est mon coéquipier maintenant et nous avons tous les deux connu des hauts et des bas dans notre carrière, mais c’est un coéquipier fantastique et je ne vois pas nécessairement que cela doit changer », a déclaré le champion du monde.

Hamilton : « Nous nous unissons et nous sortons quelque chose de grand »

Les premières phases des pourparlers entre Hamilton et Mercedes se déroulent au milieu de l’une des batailles les plus intenses auxquelles ils ont été confrontés en piste depuis l’ascension de l’équipe en tête de la grille.

Red Bull a mené les deux championnats après sept courses avant la première des deux courses consécutives en Autriche. Mais malgré son retard dans la course au titre, Hamilton a déclaré qu’il « appréciait vraiment vraiment cette saison jusqu’à présent ».

« Bien sûr, nous aimerions être en tête des deux championnats du monde, mais je pense vraiment que cela nous a donné le meilleur de nous-mêmes », a-t-il déclaré. Sky Sports F1.

« Cela nous pousse au point où nous expérimentons le pire dans certains cas, et nous apprenons. Nous grandissons en équipe en cours de route. Nous ne sommes même pas à mi-chemin et c’est toujours aussi excitant. va continuer à l’être. »

Hamilton a ajouté: « Je pense que nous sommes la meilleure équipe, quelles que soient les circonstances. Pour le moment, nous sommes en retrait, mais je pense que nous sommes relativement proches étant donné que nous sommes légèrement en retard depuis le début. Lorsque ces personnes sont mises au défi test, nous nous unissons et nous sortons quelque chose de grand. Alors j’espère que ça se verra bientôt.