Verstappen a dépassé Hamilton vers la fin, mais il était légèrement hors piste quand il a fait cela et a dû redonner l’avance pour éviter une pénalité. Cela devrait être la première de nombreuses courses de ce genre entre Verstappen et Hamilton cette saison et l’homme Red Bull devra faire preuve de plus de patience et de stratégie par la suite.

Lewis Hamilton de Mercedes a remporté l’ouverture de la saison Grand Prix de Bahreïn dimanche en battant Red Bull’s Max Verstappen qui l’a mis sous une pression immense. C’est la première fois que Hamilton remporte la course d’ouverture de la saison depuis 2015. Ce fut une victoire épique pour Hamilton, qui a très bien résisté à Verstappen vers la fin pour franchir la ligne d’arrivée en premier. Verstappen était parti en pole et était en tête pendant la majeure partie de la course, mais Hamilton a tenté le dégagement et l’a dépassé alors que Verstappen était au stand. Verstappen, avec des pneus neufs, a poussé et poussé Hamilton, forçant même une erreur hors du Britannique quand il est sorti de la piste, mais le pilote de Mercedes a finalement tenu bon.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy