Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Portugal pour la 97e victoire en carrière

Lewis Hamilton a livré une conduite sans faille dans sa Mercedes pour remporter dimanche le Grand Prix du Portugal face à son rival Max Verstappen.

Le triomphe du 97e Grand Prix de Hamilton, sept fois champion du monde, a prolongé son avance de début de saison sur Verstappen de Red Bull au classement des pilotes de Formule 1 à huit points.

À la troisième place à Portimao, le pole-sitter Valtteri Bottas dans l’autre Mercedes avec Sergio Perez dans le deuxième Red Bull quatrième.

«Ce fut une course si difficile physiquement et mentalement. Je n’ai pas pris un bon départ et j’ai également perdu à la reprise, mais ce fut un excellent résultat à la fin », a déclaré Hamilton.

« La journée n’a pas été parfaite et nous devons nous préparer maintenant pour le redressement rapide de l’Espagne. »

Sur un circuit international ensoleillé de l’Algarve, Bottas a conduit Hamilton des deux Red Bulls dans le premier virage.

À la fin du premier tour, c’était la voiture de sécurité qui menait après la collision des deux Alfa Romeo, l’aileron avant de Kimi Raikkonen jonché dans la ligne droite après avoir coupé la voiture d’Antonio Giovinazzi.

Bottas a soigneusement contrôlé le redémarrage en roulis au septième tour, mais dans son rétroviseur, il aura vu Verstappen charger au-delà de Hamilton et passer deuxième.

– ‘Canard assis’ –

«Qu’un garçon» a été la réaction heureuse sur la radio de l’équipe des stands Red Bull.

Mais quatre tours plus tard et une erreur du Néerlandais au virage 14 ont permis à Hamilton de reprendre la deuxième place, passant à l’intérieur avec Verstappen claquant: «Je ne suis qu’un canard assis dans la ligne droite. C’est incroyable. »

Hamilton a frappé l’avant avec un superbe mouvement de balayage devant Bottas au début du 20e tour, établissant rapidement la lumière du jour entre les hommes de Mercedes.

Verstappen a été le premier du groupe de tête à être aux stands au 36e tour, avec Bottas ensuite, suivi de Hamilton, avec Perez qui n’a pas encore changé de pneus, devant.

Avec 13 tours à faire, Hamilton a repoussé Perez pour reprendre le contrôle de la troisième étape de la saison record de 23 courses, et à partir de là, la course était à lui de perdre.

«Je pense que Max a fait une erreur à un moment donné et c’était parfait. Avec Valtteri, j’ai dû faire le mouvement tôt avant que les pneus ne soient détruits et j’ai réussi à le faire passer au premier virage. Juste à ma limite. Grande course », a ajouté Hamilton.

« Nous n’étions pas au top ici, mais nous verrons ce que nous pouvons faire à Barcelone », a déclaré Verstappen, faisant référence à la course du week-end prochain en Espagne.

Les intrigues dans les phases finales ont entouré la question de savoir qui finirait avec un point potentiellement crucial pour le tour le plus rapide.

Verstappen pensait qu’il l’avait décroché uniquement pour que son effort soit exclu en raison des limites de la piste, Bottas prenant finalement les honneurs.

Les Red Bulls émergent comme de sérieux challengers à la suprématie de Mercedes, mais les champions du monde ont évidemment travaillé dur pour corriger tout déséquilibre de performance entre les deux équipes.

Et après trois étapes de la saison, c’est Hamilton dans sa quête d’une huitième couronne mondiale record qui l’a remporté deux fois, ajoutant cela à son premier succès à Bahreïn, avec Verstappen le vainqueur à Imola.

Lando Norris est troisième au classement des pilotes pour la renaissance de McLaren après que le Britannique a pris la cinquième place dimanche.

Il devance la Ferrari de Charles Leclerc, avec les Alpines d’Esteban Ocon et Fernando Alonso, Daniel Ricciardo (McLaren) et l’AlphaTauri de Pierre Gasly complétant le top 10.

