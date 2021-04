Lewis Hamilton a décroché une superbe 99e pole position en Formule 1 après avoir devancé Sergio Perez et Max Verstappen de Red Bull dans une qualification frénétique et extrêmement serrée pour le GP d’Émilie-Romagne.

Hamilton avait été calme tout au long du week-end d’Imola mais a repris sa forme lors de la fusillade de samedi, avec son premier tour en Q3 – un 1: 14.411 – assez pour retarder la compétition alors que le septuple champion du monde a mené à lui seul le combat de Mercedes contre la F1. charger les taureaux.

Légère surprise, ce sera la nouvelle recrue de Red Bull Perez et non Verstappen, qui a eu un duel épique face à Hamilton à Bahreïn, qui s’alignera derrière la Mercedes au premier rang de la course.

Les deux pilotes étaient à moins d’un dixième de seconde de Hamilton, et tous deux manquaient leur chance de pôle après de petites erreurs dans les derniers tours.

Dans une surprise encore plus grande, Valtteri Bottas n’a pu gérer que la huitième place pour Mercedes alors que le Finlandais, qui était en pole ici l’année dernière et en tête des deux séances d’essais de vendredi, a connu des difficultés en Q3.

Charles Leclerc, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo et Lando Norris partiront tous devant Bottas.