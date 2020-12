Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a été le grand gagnant alors que l’organe directeur de la Formule 1 a organisé sa cérémonie annuelle de remise des prix par vidéoconférence vendredi soir en raison de la COVID-19[feminine pandémie.

Le pilote Mercedes a été élu personnalité de l’année par les médias accrédités en permanence et a également reçu un prix du président de la FIA avec le grand Ferrari Michael Schumacher, le seul sept fois champion.

En outre, Hamilton a reçu le trophée de l’Automobile Club d’Italia (ACI) en tant que meilleur marqueur de points lors de trois courses de Formule 1 sans précédent organisées en Italie.

Le Britannique de 35 ans a gagné à Imola et au Mugello et s’est classé septième à Monza, réalisant les tours les plus rapides sur les trois circuits.

Hamilton a porté sa carrière à un record de 95 victoires qui, combinées à ses sept titres, un record, ont fait de lui le pilote de F1 le plus titré de tous les temps.

Les commissaires du Grand Prix de Bahreïn et l’équipe de voitures médicales d’Ian Roberts et Alan van der Merwe ont également reçu le prix du Président de la FIA pour avoir aidé le pilote français Romain Grosjean à s’échapper d’une boule de feu après que sa voiture ait franchi une barrière et se soit divisée en deux.

Le Japonais Yuki Tsunoda, qui passe en Formule 1 avec AlphaTauri l’année prochaine, a été nommé Rookie de l’année tandis que les fans ont élu Kimi Raikkonen d’Alfa Romeo vainqueur de l’Action de l’année.

«2020 a été une année sans précédent et c’est remarquable d’être ici et de pouvoir honorer nos champions», a commenté le président de la FIA Jean Todt.

«Le plus important est que, grâce à la créativité et à l’ingéniosité, nous avons pu organiser des championnats – et nous avons des champions à célébrer.