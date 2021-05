Lewis Hamilton refuse à Max Verstappen de remporter le GP d’Espagne, sa 98e victoire en course

Lewis Hamilton de Mercedes a battu Red Bull’s Max Verstappen pour gagner le Grand Prix d’Espagne à Barcelone dimanche. Verstappen a été un concurrent très proche de la Mercedes jusqu’à présent cette saison et c’était la même chose à Barcelone. Valtteri Bottas de Mercedes a terminé troisième. C’était la 98e victoire de Hamilton en course et c’était difficile. Hamilton a également été aidé par une brillante stratégie tactique à deux arrêts de Mercedes. Même si Hamilton a remporté la course, Verstappen a enregistré le tour le plus rapide. Le pilote Red Bull a tout donné – était audacieux et agressif – mais Hamilton était tout simplement trop bon.

Verstappen a fait un geste brillant au premier virage pour prendre la tête de la course malgré le départ d’Hamilton en pole position. Cependant, le champion du monde a montré sa classe en dépassant le pilote Red Bull à six tours de la fin. Avec cette victoire, Hamilton a pris 14 points d’avance sur son principal rival au classement des pilotes.

Charles Leclerc (Ferrari) a terminé quatrième, Sergio Perez (Red Bull) cinquième et sixième place pour Daniel Ricciardo de McLaren. Carlos Sainz de Ferrari a terminé septième, Lando Norris (McLaren) huitième, Esteban Ocon (Alpine) neuvième et Pierre Gasly d’Alpha Tauri a complété le top 10.

L’ingénieur de course de Mercedes, Pete Bonnington, a félicité Hamilton sur la radio de l’équipe après la course et a déclaré: «Entrez, Lewis. Quel entraînement. Vous avez fait en sorte que cette stratégie fonctionne à merveille.

Hamilton a remercié le stratège en chef James Vowels et a dit: «Merci James. Excellent travail avec la stratégie. Il fallait vraiment y travailler. «

Le patron de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré à la radio de l’équipe: «Lewis combinaison parfaite. Excellente stratégie, audace et bonne conduite. «

Hamilton a remercié les fans venus assister à la course et a applaudi son équipe pour la stratégie qui a fonctionné avec brio. «Tout d’abord, je tiens à remercier tous les fans qui sont ici. C’est super à voir. Je me sens bien… la formation fonctionne et porte ses fruits. C’était une très bonne stratégie de la part de l’équipe. Quelle journée! »

Verstappen était déçu d’avoir perdu la course alors qu’il était en tête pendant une grande partie de cette course et a déclaré: «Nous ne pouvions pas faire grand-chose… J’étais un peu un canard assis. J’ai essayé tout ce que j’ai pu. Nous ne sommes pas là où nous voulons être… mais par rapport à l’année dernière, c’est un grand saut pour nous. «

Bottas était heureux de terminer sur le podium. «J’ai perdu une place au premier tour contre Charles et cela a rendu la tâche difficile pour moi en début de course. Sinon, le rythme n’était pas trop mauvais et c’est bien que je sois monté sur le podium. «

