Lewis Hamilton dit que c’était un « moment incroyable » de recevoir les éloges de Damon Hill lors du GP d’Espagne et a expliqué son objectif de perfection contre Max Verstappen



Lewis Hamilton a expliqué pourquoi c’était un « moment incroyable » de recevoir les éloges de Damon Hill lors du week-end du GP d’Espagne et insiste sur le fait qu’il doit continuer à faire de son mieux à chaque course pour repousser le défi de son rival de Formule 1 Max Verstappen. .

Hill, le champion du monde 1996 et Sky Sports F1 expert, a qualifié Hamilton de « l’une des personnes les plus talentueuses à avoir jamais marché sur la terre » après que son compatriote britannique ait franchi une étape incroyable de 100 pole positions samedi – et un jour plus tard, Hamilton était, comme on pouvait s’y attendre, sous une forme sublime.

Hamilton a remporté une bataille épique du chat et de la souris contre Verstappen dans la course, poursuivant brillamment le pilote Red Bull pour remporter la victoire en F1, numéro 98, et lui ouvrir une avance de 14 points dans sa poursuite d’un huitième titre historique.

Par la suite, Hamilton a été interrogé sur le message Twitter de Damon et a admis qu’il était « vraiment humiliant » d’avoir admiré Hill tout au long de sa carrière de pilote.

Vous réalisez que vous regardez l’une des personnes les plus talentueuses à avoir marché sur Terre, n’est-ce pas? C’est vraiment un phénomène. Je ne peux que regarder avec admiration # f1 https://t.co/0InWWIfTjg – Damon Hill (@ HillF1) 8 mai 2021

«J’ai vu ça hier et j’ai ressenti tellement de gratitude envers Damon, a dit Hamilton. «Parce que je me souviens avoir grandi en regardant Damon et avoir, comme je le fais maintenant, tellement de respect pour lui.

«Je me souviens avoir soutenu pour lui en tant que Britannique, je voulais qu’il réussisse même s’il n’avait pas une bonne voiture ou une bonne équipe.

«C’est donc vraiment humiliant de voir des gens que vous avez admirés, que vous avez regardés et dont vous avez grandi en vous inspirant – en leur faisant dire des choses respectueuses et des choses positives comme ça.

« C’est un moment incroyable où cela se produit. »

2:08 Anthony Davidson revient sur le Grand Prix d’Espagne où Hamilton a remporté sa troisième victoire de la saison Anthony Davidson revient sur le Grand Prix d’Espagne où Hamilton a remporté sa troisième victoire de la saison

Hamilton, au milieu d’une bataille renouvelée de Red Bull et de leur pilote vedette Verstappen, a été à son meilleur en 2021 jusqu’à présent et a remporté sa troisième victoire en quatre courses dimanche. Il sait qu’il doit maintenir cette forme.

« C’est une période où je dois être au mieux, week-end après week-end », a ajouté le joueur de 36 ans.

« Max conduit exceptionnellement bien, tout comme Valtteri (Bottas). C’est si proche entre nous tous.

« Cela va prendre une livraison parfaite chaque week-end. Je ne pense pas que quiconque puisse le faire, mais je vais essayer de me rapprocher le plus possible. »

0:39 Hamilton dépasse son rival du championnat Verstappen pour prendre la tête avec six tours à faire au Grand Prix d’Espagne Hamilton dépasse son rival du championnat Verstappen pour prendre la tête avec six tours à faire au Grand Prix d’Espagne

Button et Chandhok font l’éloge de Hamilton « exceptionnel »

Jenson Button et Karun Chandhok de Sky Sports F1 ont également fait l’éloge de Hamilton à Barcelone.

« Ces dernières années, il n’a probablement pas eu la compétition que nous aurions aimé », a déclaré Button, ancien coéquipier de Hamilton et champion du monde 2009.

« Mais cette année, affrontez probablement le jeune talent le plus excitant et, pour moi, le pilote le plus naturellement doué du marché – et il l’a vraiment pris.

« Le pilote qui m’a le plus impressionné cette année – ce n’est pas vraiment Max Verstappen. C’est Lewis à cause de la façon dont il a géré cette pression de Max. »

Chandhok, quant à lui, a déclaré que Hamilton avait trouvé une « huitième vitesse ».

«Dans des machines à peu près égales, le conducteur fait alors cette dernière différence», a-t-il expliqué. «Il a été exceptionnel cette année.

«Nous avons été très excités de voir Max et Red Bull dans le combat, mais Lewis est le gars qui a remporté trois courses sur quatre.

« Quand on pense qu’il a remporté sept championnats du monde, il a de l’argent, il a tout dans la vie … et il est toujours capable de trouver la motivation pour trouver ce huitième rapport et continuer. C’est super impressionnant à voir. »