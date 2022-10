Lewis Hamilton publie une réponse cryptique à Fernando Alonso après avoir rapporté une comparaison avec Max Verstappen

Lewis Hamilton a publié une réponse cryptée sur les réseaux sociaux à la suite d’un rapport affirmant que Fernando Alonso avait déclaré que les championnats de Max Verstappen valaient plus que ceux des Britanniques.

Le pilote espagnol, ancien coéquipier d’Hamilton chez McLaren, a été cité dans le journal néerlandais, De Telegraf, en disant que les titres de Verstappen avaient une plus grande valeur en raison de la nature plus compétitive des saisons au cours desquelles le Néerlandais a triomphé.

Verstappen a récemment scellé son deuxième championnat des pilotes consécutifs avec quatre courses à disputer, après avoir devancé le septuple champion Hamilton la saison dernière dans des circonstances controversées après une bataille titanesque pour remporter son premier titre.

Suite à la publication du rapport samedi, le double champion du monde Alonso s’est rendu sur les réseaux sociaux pour déplorer “la recherche continue de gros titres”, ajoutant que tous les titres étaient “incroyables”.

Cependant, Hamilton, semblant répondre au rapport, a ensuite publié une image de sa saison 2007 aux côtés d’Alonso chez McLaren, qui montrait que le Britannique se tenait au sommet d’un podium avec l’Espagnol en dessous de lui, accompagné d’un emoji pouce levé.

Alonso aurait déclaré: “Les titres de Max valent plus que ceux de Hamilton.

“J’ai beaucoup de respect pour Lewis mais c’est différent quand tu gagnes sept championnats du monde en n’ayant eu qu’à lutter contre ton coéquipier.”

Après une arrivée déroutante, Johnny Herbert est la personne à révéler à Max Verstappen qu'il est devenu champion du monde des pilotes de F1 2022

Alonso a riposté au rapport, écrivant sur Twitter “S’il vous plaît, tous les titres sont incroyables, bien mérités et inspirants. Incomparables les uns aux autres et profitons des champions et des légendes de notre époque actuelle.

“Fatigué de la recherche continue de titres. Profitons-en”.

Cet incident marque la deuxième fois en deux mois que des tensions éclatent entre les anciens coéquipiers.

La paire a posé avec une casquette Hamilton signée, offerte à Alonso, à la suite de commentaires insultants faits par l’Espagnol à la radio de l’équipe lorsque la paire est entrée en collision lors d’un incident frénétique au premier tour en Belgique.

Carlos Sainz de Ferrari détient la tête dans le premier tour alors que Lewis Hamilton subit une collision avec Fernando Alonso et est hors course au Grand Prix de Belgique

Fernando Alonso a remis les pendules à l’heure concernant son opinion sur la valeur des titres de Lewis Hamilton et Max Verstappen

