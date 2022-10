Lewis Hamilton provocant après le coup angoissant du GP des États-Unis et dit qu’il peut emmener Mercedes “au sommet”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton admet qu’il est “désolé” de ne pas avoir pu remporter la victoire pour Mercedes au GP des États-Unis, tout en soulignant la difficulté de se défendre contre Max Verstappen

Lewis Hamilton admet qu’il est “désolé” de ne pas avoir pu remporter la victoire pour Mercedes au GP des États-Unis, tout en soulignant la difficulté de se défendre contre Max Verstappen

Lewis Hamilton a envoyé un message de défi après avoir raté sa première victoire de la saison au GP des États-Unis, insistant sur le fait qu’il est “toujours là” et prêt à emmener Mercedes “au sommet” une fois qu’ils pourront se rapprocher de Red Bull.

Hamilton avait l’air sur la bonne voie pour une victoire improbable et tant attendue dimanche lorsqu’il a été propulsé en tête par le long arrêt au stand de Max Verstappen, bien que le double champion du monde de Red Bull ait riposté pour d’abord dépasser Charles Leclerc dans le virage 12, puis Hamilton avec six tours à faire.

Le septuple champion du monde était finalement un canard assis compte tenu de l’avantage des pneus et du rythme de Red Bull – en particulier dans les lignes droites – sur Mercedes, et dimanche a vu Verstappen égaler le record du plus grand nombre de victoires en une saison (13), et Red Bull décrocher leur cinquième championnat des constructeurs.

Hamilton, cependant, tirait beaucoup de points positifs du simple fait d’avoir une chance de gagner et a fait une déclaration optimiste sur une riposte en Formule 1.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La bataille pour la première place se poursuit alors que Verstappen se bat pour prendre la tête d’Hamilton au Grand Prix des États-Unis La bataille pour la première place se poursuit alors que Verstappen se bat pour prendre la tête d’Hamilton au Grand Prix des États-Unis

“Nous étions plus proches aujourd’hui, donc vraiment fiers de tout le monde”, a-t-il déclaré Sky Sports F1. “Désolé, je n’ai pas pu remporter la victoire, j’ai tout donné.

“Ce que je retiendrai d’aujourd’hui, c’est que nous avions un bon rythme – et je suis toujours là. Je sais que quand ils construiront la voiture, je l’amènerai au sommet, donc nous devons continuer à travailler.”

Hamilton a ajouté que mener la course tard “était incroyable” et que “pendant une seconde, j’ai pensé que nous pourrions peut-être nous y tenir”.

Mais il a expliqué : “Je pouvais voir qu’il fermait une seconde par tour et je n’ai pas vraiment pu y répondre pendant un moment.

“Ensuite, il est venu de si loin dans la ligne droite, je pense qu’ils sont 10 km/h plus rapides que nous dans la ligne droite normalement de toute façon et à la fin de la ligne droite mes rétroviseurs vibraient tellement que je ne pouvais pas voir où il était donc c’était difficile défendre.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Hamilton dépasse Sebastian Vettel pour la tête du Grand Prix des États-Unis Hamilton dépasse Sebastian Vettel pour la tête du Grand Prix des États-Unis

Hamilton, quant à lui, manque de temps pour étendre son record de victoires en F1 dans toutes ses saisons – 16 à ce jour. Il reste trois courses en 2022, au Mexique ce week-end, au Brésil et à Abu Dhabi.

“Avec tout ce qui s’est passé l’année dernière lors de la dernière course, puis tout ce qui s’est passé récemment avec toutes les nouvelles et tout… une victoire serait un énorme triomphe pour nous tous et extrêmement gratifiant”, a-t-il déclaré.

Il a cependant noté en conférence de presse que Mercedes devait être “réaliste” avec ses attentes.

Hamilton peut-il amener Merc au sommet? | “Nous comprenons où nous nous trompons”

Le vœu de titre de Hamilton en 2023 selon lequel il emmènera Mercedes “au sommet” dépend du travail de son équipe au cours de l’hiver, les Silver Arrows devant changer “l’ADN” de leur voiture qui a massivement sous-performé en 2022.

Le patron de l’équipe, Toto Wolff, est optimiste quant à ses chances

“Nous comprenons mieux maintenant où nous nous sommes trompés avec la voiture”, a-t-il déclaré Sky Sports F1.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur de l’équipe de Mercedes, Toto Wolff, revient sur la course après que Hamilton ait terminé en P2 à Austin Le directeur de l’équipe de Mercedes, Toto Wolff, revient sur la course après que Hamilton ait terminé en P2 à Austin

“Vous pouvez presque retracer cela jusqu’à une décision idiote d’octobre dernier lorsque nous pensions pouvoir faire rouler la voiture sur le pont, mais vous ne pouvez pas.

“Donc, ce sont de petits petits pas de hamster et tant que la trajectoire monte alors je pense que nous sommes sur la bonne voie.

“Nous aurons 14% de temps en soufflerie en plus que Red Bull l’année prochaine et cela devrait les faire gagner un peu.”

Il a ajouté à propos du GP des États-Unis : “Le rythme était peut-être de deux dixièmes et c’est ce qui nous manquait à la fin, mais crédit à Red Bull, ils ont fait du bon travail toute l’année et c’était vraiment fort, donc ils ont gagné le championnat des constructeurs. championnat aujourd’hui, c’est ce qu’ils méritent.”