Lewis Hamilton promet de se ressourcer pour le GP de Grande-Bretagne après le sprint de Max Verstappen vers la quatrième pole consécutive en F1

2:24



Les pensées de Lewis Hamilton après avoir perdu l’avance sur Max Verstappen en raison d’un patinage des roues

Les pensées de Lewis Hamilton après avoir perdu l’avance sur Max Verstappen en raison d’un patinage des roues

Lewis Hamilton a juré de se ressourcer et de « revenir plus fort » pour le GP de Grande-Bretagne dimanche après avoir été battu par Max Verstappen dans le sprint de F1, mais admet que le jeune leader du championnat de Red Bull sera difficile à combattre s’il obtient un autre départ en trombe.

Verstappen s’élancera dimanche en pole sur le terrain de Silverstone à Hamilton pour la première fois de sa carrière en F1 après avoir maîtrisé le tout nouveau Sprint de 17 tours de grille, qui a finalement été décidé dans les premières secondes.

Le Néerlandais, maintenant à 33 points d’avance sur Hamilton au classement, a dépassé le septuple champion de F1 et sept fois vainqueur de Silverstone avant le premier virage en route vers une autre victoire pour le moral.

Mais Hamilton, louant la foule « magnifique » – avec 140 000 fans attendus dimanche – est désespéré de rebondir dans le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui est trois fois plus long que le premier Sprint de samedi.

« Naturellement, cela n’a pas été la meilleure journée pour nous, mais nous avons absolument tout donné », a déclaré Hamilton, qui a été le plus rapide devant Verstappen lors des qualifications de vendredi alors que Mercedes a riposté contre Red Bull.

« Demain va être dur mais juste le soutien des fans, même le tour de parade, le rugissement de la foule est tout simplement magnifique.

« Je rechargerai ce soir, reviens plus fort demain.

« Il y a certainement des choses que nous avons apprises d’aujourd’hui et j’espère que nous pourrons nous améliorer pour demain. Je vais tout donner pour tous ceux qui se présenteront demain et j’espère que nous pourrons avoir une course plus serrée qu’aujourd’hui. »

Qu’est-il arrivé à Hamilton au début?

1:20 Le départ lent de Lewis Hamilton a permis à Max Verstappen de prendre la tête dès le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne Le départ lent de Lewis Hamilton a permis à Max Verstappen de prendre la tête dès le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne

Hamilton, sans victoire depuis le GP d’Espagne de mai, a gâché le départ de la course de samedi après avoir été soumis au sentiment désormais trop familier de Verstappen, qui a maintenant quatre pôles droits, s’éloignant.

Tel était l’avantage du lancement de Verstappen, il devançait Hamilton bien avant le virage d’ouverture.

Mais que s’est-il passé? Un Hamilton perplexe a ensuite parlé à Sky F1.

« J’ai fait tout ce que j’étais censé faire », a insisté Hamilton. « L’équipe vous dit où vous devez être, quelle cible vous devez atteindre avec les températures, les pneus, votre embrayage, et j’ai touché toutes ces choses mais j’ai juste eu beaucoup de patinage.

« Après cela, j’essayais juste de me rapprocher le plus possible, mais ils étaient tout simplement trop rapides après cela. »

Hamilton peut-il rivaliser avec Verstappen dans la course principale de Silverstone ?

En entrant dans le Sprint F1, il semblait que Mercedes et Hamilton avaient renversé Red Bull et Verstappen, mais les leaders du championnat ont une fois de plus prouvé leur titre en rebondissant samedi.

Mercedes et Red Bull ont opté pour des stratégies différentes ce week-end – avec Merc beaucoup plus rapide dans les lignes droites et Red Bull dans les virages – mais semblent toujours être à un rythme extrêmement égal.

1:33 Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton au départ et a remporté le premier Sprint de F1, assurant la pole position pour le GP de Grande-Bretagne de dimanche Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton au départ et a remporté le premier Sprint de F1, assurant la pole position pour le GP de Grande-Bretagne de dimanche

Ce qui est clair, selon Hamilton, c’est qu’il sera difficile de rattraper le poleman Verstappen s’il reste en tête au départ.

Interrogé par Natalie Pinkham de Sky F1, s’il y avait des failles dans l’armure de Red Bull, Hamilton a répondu : « Ça n’en a pas l’air pour le moment. Ils sont solides, ils sont vraiment, vraiment solides.

« Nous continuons à nous battre. Nous sommes plus proches, c’est juste une fois qu’il est devant, c’est très difficile de le retenir. »

Il a développé les efforts de retour de Mercedes.

« Je ne sais pas quand je pourrai vous dire tout ce que nous avons combattu et essayé d’améliorer tout au long de l’année, mais cela a été une vraie lutte pour nous sur certains éléments de la voiture », a-t-il expliqué.

« Je pense que nous avons fait un excellent travail pour atteindre les performances que nous avions hier, Valtteri a fait un excellent travail, nous avons donc de bonnes performances avec deux voitures ce week-end, et j’essaie d’aider là-dessus afin que nous passions en avant en équipe. »