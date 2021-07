Le champion de Formule 1 Lewis Hamilton a prolongé son contrat avec Mercedes jusqu’en 2023, a annoncé samedi l’équipe.

Hamilton, 36 ans, a remporté six de ses sept titres de F1 avec l’équipe depuis qu’il les a rejoints en 2013.

Ensemble, ils ont dominé le sport au cours des sept dernières années. Mercedes a remporté le championnat des constructeurs chaque saison depuis 2014, Hamilton remportant six des sept derniers titres des pilotes.

Hamilton gagnerait 40 millions de livres sterling (55 millions de dollars) par an dans le cadre du nouvel accord.

« Il est difficile de croire que cela fait près de neuf ans de travail avec cette équipe incroyable et je suis ravi que nous poursuivons notre partenariat pendant encore deux ans », a déclaré Hamilton dans un communiqué.

« Nous avons accompli tant de choses ensemble, mais nous avons encore beaucoup à accomplir, à la fois sur et en dehors de la piste. »

En tant que seul pilote noir sur la grille de F1, le Britannique est un ardent défenseur du racisme et s’est agenouillé en portant un t-shirt Black Lives Matter avant chaque course la saison dernière.

Hamilton a souligné le soutien qu’il avait reçu de Mercedes pour prendre cette position comme une autre raison de sa décision de renouveler.

«Je suis incroyablement fier et reconnaissant de la façon dont Mercedes m’a soutenu dans ma volonté d’améliorer la diversité et l’égalité dans notre sport.

« Ils se sont tenus responsables et ont fait des progrès importants dans la création d’une équipe plus diversifiée et d’un environnement inclusif. »

Hamilton est à une victoire du championnat de dépasser le record de tous les temps qu’il partage avec Michael Schumacher, mais a déjà dépassé l’Allemand avec un record de 98 victoires en Grand Prix.

Il a remporté trois des huit courses de cette saison jusqu’à présent, mais fait face à son défi le plus difficile depuis de nombreuses saisons alors qu’il traîne de 18 points le leader du championnat Max Verstappen.

« Ses réalisations dans ce sport parlent d’elles-mêmes, et avec son expérience, sa vitesse et son art de la course, il est au sommet de ses pouvoirs », a déclaré Toto Wolff, directeur général de l’équipe Mercedes.

« Nous savourons la bataille que nous avons entre nos mains cette année – et c’est pourquoi nous voulions également conclure ce contrat plus tôt, afin que nous n’ayons aucune distraction de la concurrence sur la piste.

« J’ai toujours dit que tant que Lewis possède encore le feu pour la course, il peut continuer aussi longtemps qu’il le veut. »

La saison prochaine, la Formule 1 introduira les modifications apportées aux voitures qui ont été repoussées à partir de cette année par la pandémie de coronavirus.

Ils visent à aider les conducteurs à dépasser plus souvent.

« Alors que la F1 entre dans une nouvelle ère en 2022 avec de gros changements dans la réglementation technique, Mercedes et Lewis vont forger de nouveaux horizons dans une collaboration qui s’étend sur toute sa carrière en F1 », a déclaré Mercedes.

Dimanche, Hamilton tentera d’empêcher Verstappen de remporter une troisième victoire consécutive au Grand Prix d’Autriche.

Après les courses de ce week-end, la saison fait une pause avant le Grand Prix de Grande-Bretagne le 18 juillet, le 10 d’une campagne de 23 courses.

