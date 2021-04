Champion de Formule Onea maintenu l’Inde et son peuple dans ses prières jeudi alors que la crise du coronavirus dans le pays ne faisait que s’aggraver. L’Inde a enregistré jeudi 314 835 nouveaux cas de Covid-19, le pic de jour le plus élevé jamais enregistré dans la pandémie. Le nombre de morts au cours des dernières 24 heures s’élevait à 2 104. L’Inde fait face à un grave manque d’approvisionnement en oxygène tout en faisant face à un coup mortel de la deuxième vague de coronavirus. Le nombre total de cas s’élève à 1 59 30 965, les recouvrements à 1 34 54 880 et le nombre total de décès à 1 84 657.

Hamilton s’est rendu sur Instagram jeudi en disant qu’il avait des Indiens dans ses prières. «Prier pour le beau peuple de l’Inde ce matin. Je sais que cette pandémie touche de nombreux endroits dans le monde. Veuillez rester en sécurité là-bas », a-t-il écrit.

Au milieu d’une grave crise d’oxygène à Delhi, Kejriwal a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi: «Dans notre quota accru, l’oxygène devrait également provenir d’Odisha. Il faudra donc un certain temps à Oxygen pour atteindre Delhi. Nous faisons un effort pour voir si nous pouvons apporter de l’oxygène à partir de là par voie aérienne: Delhi CM Arvind Kejriwal. «

Le Centre a augmenté mercredi le quota d’oxygène de Delhi alors que la capitale nationale faisait face à une crise grave au milieu de la pandémie de Covid-19 qui faisait rage. Le centre a augmenté l’approvisionnement en oxygène médical à Delhi – de 378 tonnes métriques par jour à 480 alors que la Haute Cour de Delhi a arrêté le Centre au cours de la crise.

Pendant ce temps, le Maharashtra a annoncé de nouvelles restrictions du jeudi soir 20 h 00 à 7 h 00 le 1er mai. Seules les personnes dans les services essentiels seront autorisées à voyager dans les transports publics, tous les bureaux du gouvernement travailleront à 15% de leur capacité et limiteront la participation aux mariages à 25 personnes. . Les passagers voyageant en bus privés devront se mettre en quarantaine chez eux pendant 14 jours après avoir atteint leur destination. Les opérateurs de bus devront tamponner les mains des passagers pour indiquer qu’ils sont censés rester chez eux pendant 14 jours. Karnataka aura également de nouvelles restrictions mises en œuvre à partir d’aujourd’hui. L’Inde a signalé 2 95 041 nouveaux cas, 2023 nouveaux décès, 1,26 lakh d’augmentation des cas actifs, 1,67 lakh de nouveaux récupérations.

Alors que la deuxième vague de coronavirus prend d’assaut l’Inde, des scientifiques internationaux tentent de décoder la variante Covid B.1.617 qui semble plus infectieuse en Inde. Une théorie suggère que la variante est apparue pour la première fois dans l’Amravati du Maharashtra et a provoqué une poussée massive dans les districts voisins en février, selon un rapport du Times of India. On dit que le «virus indien» est différent de la variante britannique, africaine ou brésilienne. La Vidarbha du Maharashtra est désormais le centre d’intérêt des médias et des chercheurs internationaux. Nagpur est également venu sur la carte d’étude de la variante indienne.

Sur le front de la F1, Hamilton a terminé deuxième de la deuxième course de l’année à Imola avec Max Verstappen de Red Bull remportant le Grand Prix d’Émilie-Romagne. Hamilton était en pole position au début de la course, mais Verstappen l’a dépassé très tôt et a ensuite maintenu son sang-froid pour gagner la course.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici