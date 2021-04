Lewis Hamilton prêt à rejoindre le boycott des médias sociaux sportifs, Fomula 1 n’est pas engagé

Champion du monde Lewis Hamilton a déclaré jeudi qu’il était prêt à rejoindre le boycott sportif généralisé des médias sociaux ce week-end dans une position contre le racisme, même si la Formule 1 n’est pas convaincue. « Je pense que je vais probablement suivre et soutenir ce week-end », a déclaré Hamilton en marge du Grand Prix du Portugal. Une coalition d’organisations de football comprenant l’Association anglaise de football et la Premier League a révélé qu’elle ne publierait pas sur ses chaînes ce week-end et le boycott a grandi, avec l’arrivée d’autres organismes sportifs, sponsors et diffuseurs. Vendredi, l’UEFA a également annoncé qu’elle emboîtait le pas.

«Pour moi, il est clair et clair dans ce sport que le racisme continue d’être un problème», a ajouté Hamilton qui compte 22 millions de followers sur Instagram et 6,3 millions sur Twitter.

«Et je pense que les plates-formes de médias sociaux doivent faire plus pour lutter contre cela et donc je soutiens pleinement l’initiative et si je le fais aussi aide à faire pression sur ces plates-formes afin de lutter contre cela, je suis heureux de le faire. . «

Il a ajouté: « Je ne sais pas pourquoi la Formule 1 n’en fait pas partie. »

Cependant, il y avait loin d’être un soutien généralisé dans le paddock dans une réflexion sur la scission sur la grille en 2020 lorsque certains pilotes ont pris un genou pour protester contre le racisme tandis que d’autres se levaient.

«Le boycott est-il une bonne solution? Pas sûr », a déclaré le pilote de McLaren Lando Norris.

Un porte-parole de la Formule 1 a déclaré que l’organe au pouvoir ne s’engagerait pas dans le boycott qui débutera vendredi.

« Nous soutenons les actions de la Premier League et d’autres organismes sportifs et athlètes en soulignant que davantage doit être fait pour éradiquer les abus en ligne dont ils sont directement victimes », a-t-il déclaré.

« Cependant, nous continuons à travailler avec toutes les plateformes et nos propres publics pour promouvoir le respect et les valeurs positives et mettre un terme au racisme. »

