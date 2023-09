Lewis Hamilton présente le défi de F1 à Mercedes contre Red Bull et soutient l’équipe pour qu’elle tienne ses promesses

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton dit que Mercedes a besoin des six prochains mois pour être le meilleur de son histoire de développement afin de réduire l’écart sur Red Bull

Lewis Hamilton affirme que Mercedes doit réaliser « les six meilleurs mois de développement que nous ayons jamais eu » si elle veut être prête à se battre avec les champions des constructeurs Red Bull au début de la saison prochaine.

Hamilton a déclaré qu’il avait « une confiance absolue » que l’équipe pourrait réaliser cet exploit dans le cadre du développement continu de ce qu’ils ont déjà confirmé être une voiture 2024 très modifiée après deux saisons dans le sillage de Red Bull.

Mais le septuple champion, qui a terminé ce qui était une cinquième place âprement disputée mais lointaine du GP du Japon dimanche, a clairement indiqué que le défi qui l’attendait était de taille.

Expliquant comment lui et George Russell jouent leur rôle en aidant le développement de Mercedes, Hamilton a déclaré Sky Sports F1: « Il y a des choses que j’ai demandées et que nous avons avancées en partie pour l’année prochaine.

« Je pense que tous les arguments que George et moi avons avancés ont été pleinement écoutés.

« Je n’ai aucune idée de l’endroit où sera la voiture l’année prochaine, mais nous en sommes très, très loin.

« Les six prochains mois doivent être les six meilleurs mois de développement que nous ayons jamais eu pour combler cet écart. Pour vraiment frapper à la porte. »

Les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell ont failli entrer en collision alors qu'ils se battent pour la septième place à Suzuka.

Hamilton a également déclaré que Mercedes pourrait tirer les leçons de la résurgence étonnante de la forme de McLaren au cours de cette saison.

McLaren a fait un début de saison lamentable en queue de peloton, mais les changements apportés à leur voiture en cours de saison, qui les ont rapprochés de la philosophie de développement de Red Bull, ont fait des merveilles. Lando Norris et Oscar Piastri ont terminé aux deuxième et troisième places derrière Max Verstappen lors de la course de dimanche.

Hamilton a ajouté : « Les preuves sont là chez les McLaren et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cela. Nous devons examiner ce qu’ils ont fait et aller dans cette direction. C’est la direction. Mais je crois sincèrement mon équipe peut le faire.

Lewis Hamilton et George Russell s'affrontent pour la deuxième fois de la course avant le virage 11 à Suzuka.

« Nous avons toujours été doués pour appliquer des appuis sur la voiture, c’est juste qu’avec la façon dont notre voiture fonctionne actuellement, ajouter des appuis ne fonctionne pas – cela la fait juste rebondir davantage.

« J’espère qu’avec le changement de philosophie, nous reviendrons là où cette équipe mérite car c’est une équipe de championnat du monde. Nous sommes toujours une équipe incroyable et j’ai une confiance absolue en tout le monde. Mais les décisions qui sont prises au cours de cette période sont cruciales. pour notre trajectoire. »

Lewis Hamilton élimine Fernando Alonso et Esteban Ocon en l'espace de 1 km à Suzuka

