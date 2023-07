Lewis Hamilton «préoccupé» par les équipes de F1 qui ont dépassé le plafond des coûts de 2022 après l’absence de «grosse punition» pour Red Bull

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton dit qu’il est « préoccupant » que certaines équipes soient tentées d’enfreindre les règles de plafonnement des coûts si les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives.

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton se dit « préoccupé » par le fait que les équipes aient enfreint le plafond des coûts de Formule 1 2022 en raison de l’absence de « grosse punition » pour les dépenses excessives de Red Bull en 2021.

Des rapports provenant d’Italie et d’Allemagne avant le Grand Prix de Hongrie de ce week-end ont affirmé qu’au moins deux équipes de F1 avaient dépassé le plafond des coûts de 2022.

La FIA a rejeté ces rapports, insistant sur le fait que le processus d’audit est en cours et qu’aucune décision n’a été prise.

Red Bull a été reconnu coupable d’un « dépassement mineur » en 2021, la première saison au cours de laquelle le plafond des coûts était actif, et a reçu une amende de 7 millions de dollars plus une réduction de 10% du temps passé en soufflerie pour cette saison.

Interrogé par Sky Sports sur la possibilité que les équipes aient dépassé la limite de 135 millions de dollars pour la saison dernière, Hamilton, qui a été battu de justesse au titre des pilotes par Max Verstappen de Red Bull en 2021, a déclaré : « C’est définitivement une préoccupation.

« Je veux dire, il n’y a pas vraiment eu de grosse punition la dernière fois, donc il n’y a pas vraiment…

« Il y aura des gens qui recommenceront probablement et sauront qu’ils vont juste se faire taper sur les doigts. »

Malgré leur pénalité en soufflerie, Red Bull a remporté les 10 courses pour commencer la saison 2023 et vise une 12e victoire consécutive record – remontant à la dernière course de 2022 – ce week-end à Budapest.

Le travail d’audit sur le terrain pour voir si les 10 équipes respectent le plafond budgétaire est en cours et sera conclu dans les semaines à venir.

Une période de finalisation de l’examen suivra et toute suggestion de retard dans le processus ou de violation potentielle est considérée comme totalement infondée.

Le panel CCA (Cost Cap Adjudication) communiquera officiellement ses conclusions plus tard cette année et il n’y a pas de délai fixe afin de ne pas nuire à la robustesse et à l’efficacité de l’examen.

Presque toutes les principales équipes de F1 ont indiqué qu’elles n’avaient pas dépassé le plafond budgétaire et continuaient de travailler avec la FIA.

Alors que Red Bull était la seule équipe à avoir dépensé trop en 2021 et à recevoir une pénalité sportive, Williams et Aston Martin ont également été condamnés à une amende pour manquements à la procédure.

Hamilton: la prolongation du contrat Mercedes « très, très proche »

S’exprimant au Hungaroring jeudi, Hamilton a également confirmé qu’il était « très, très proche » d’accepter une prolongation de contrat avec Mercedes.

Le contrat actuel du septuple champion du monde expire à la fin de la saison, mais lui et le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, ont exprimé à plusieurs reprises leur confiance dans le fait qu’une prolongation serait convenue.

Hamilton a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que l’accord soit conclu et annoncé avant la pause estivale de la F1, qui suivra le Grand Prix de Belgique le week-end prochain.

« Cela pourrait être annoncé à la fin de l’année, je ne sais pas », a-t-il déclaré.

« Honnêtement, je n’ai simplement plus d’informations à partager avec vous cette semaine. C’est avec les avocats, dans les deux sens. »

Contrairement aux négociations contractuelles précédentes, Hamilton s’est appuyé sur le fait qu’il s’est tenu à l’écart des discussions, laissant cela à son équipe de direction et à ses avocats.

« Je n’en ai pas fait partie tout le temps », a-t-il ajouté. « J’en ai été écarté depuis le début.

« Je voulais pouvoir me concentrer sur toutes les autres choses que j’ai en cours. L’équipe y travaille en arrière-plan.

« Il n’y a plus de négociation, c’est juste tous les petits morceaux. »

Russell: Les récidivistes devraient être punis davantage

George Russell a déclaré: « Si quelqu’un a enfreint une réglementation, vous voulez que la punition représente le crime et je pense qu’il y a eu des infractions l’année dernière et clairement la punition ne correspondait pas au crime.

« Nous ne voulons pas que cela se reproduise. S’il s’agit d’une deuxième infraction, la peine devrait être encore plus lourde que ce qui est peut-être une peine juste, si cela se produit deux années de suite.

« Je fais confiance à la FIA, je pense que Mohammed (Ben Sulayem) est une grande force là-bas aussi. Ils ne laisseront personne s’en tirer avec quoi que ce soit qui n’aurait pas dû se produire sous leur surveillance, donc j’ai confiance en eux. »

