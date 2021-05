Lewis Hamilton poursuit le 100e pôle alors que la bataille pour le titre «  Nip and Tuck  » arrive en Espagne

Le cirque de Formule 1 se présente à Barcelone ce week-end pour le Grand Prix d’Espagne avec l’inclinaison alléchante de Red Bull pour attirer l’attention sur les showstoppers Mercedes en tête de l’affiche.

Trois courses dans et contre les prévisions de pré-saison, c’est Lewis Hamilton qui mène Max Verstappen de huit points en arrivant à la quatrième étape du championnat.

Les victoires dimanche dernier au Portugal et lors de l’ouverture du match à Bahreïn laissent le septuple champion dans son habitat habituel au sommet de l’arbre des pilotes de F1.

Barcelone est une piste que les équipes connaissent intimement comme le lieu habituel des tests de pré-saison, et avec sa réputation de circuit où les occasions de dépassement sont rares, il incombera aux qualifications de samedi de commander une place de premier rang sur la grille de dimanche. .

Hamilton cherche sa cinquième victoire consécutive en Catalogne, avec trois de ses quatre dernières victoires depuis la pole.

S’il arrive en tête des feuilles de temps samedi, il fêtera sa 100e pole position, après s’être vu refuser cet honneur par son coéquipier Valtteri Bottas le week-end dernier à Portimao.

L’émergence de Verstappen et Red Bull en tant que prétendants au titre sérieux a non seulement les fans de F1 agrippant les accoudoirs de leurs canapés ou leurs téléphones intelligents – le chef de Mercedes, Toto Wolff, dit qu’il ressent la même sensation qu’il a ressentie aux premiers signes que Mercedes pourrait se muscler lors du roadshow Red Bull d’alors. Il y a sept ans.

«Quand nous étions en retard dans les tests et à Bahreïn, c’est un buzz que je n’ai pas ressenti dans l’équipe depuis 2013, lorsque nous avons eu ce premier reniflement que nous pourrions être là», a déclaré Wolff. excité. J’aimerais être heureux après Abu Dhabi à la fin de la saison mais pour le moment, nous allons faire un pas à la fois. «

Alors que le Hamilton 2021 continue d’afficher toutes les caractéristiques qui l’ont transformé en un champion en série – un métier de course souvent impeccable, un professionnalisme consommé et une concentration en acier, Verstappen cette saison a changé.

Le pilote néerlandais semble avoir un œil sur la situation dans son ensemble, comme l’a souligné le directeur général de la F1, Ross Brawn.

« Il est clair que Max Verstappen aborde ce championnat d’une manière différente car il a enfin une voiture qui a remporté le titre », a déclaré Brawn.

«Et cela a dû changer parce que lorsque vous êtes un prétendant au titre, vous devez vous concentrer sur la consolidation lorsque vous n’êtes pas le plus rapide et lorsque des opportunités telles qu’un problème mécanique pour un rival ou une voiture de sécurité se présentent, vous devez être en mesure de frapper. «

Le patron de Verstappen chez Red Bull, Christian Horner, est comme son homologue Mercedes Wolff lançant la première véritable bataille pour le titre inter-équipes depuis un certain temps.

«La situation commence à se clarifier. Red Bull et Mercedes sont les deux équipes hors concours, et Lewis et Max sont les deux pilotes hors concours.

«C’est incroyablement serré. Le plus grand gagnant pour cela est la Formule 1 – et si cela se passe comme ça pour 23 courses, ça va être serré. «

Un pilote qui a une raison particulière d’aborder la course de ce week-end avec un ressort dans son pas est Fernando Alonso.

Le double champion trouve enfin ses marques avec Alpine, anciennement Renault, après son retour en F1, marquant des points pour la deuxième course consécutive sous le soleil de l’Algarve.

«C’était bien, c’était amusant», a déclaré le vétéran espagnol avant son Grand Prix à domicile.

«Nous nous battions avec une McLaren, une Ferrari – des choses impensables à Imola ou à Bahreïn. Je pense donc que nous avons fait un grand pas en avant en termes de performances de la voiture. «

Alonso est 12e au classement des pilotes, neuf places et 32 ​​points derrière Lando Norris, qui a connu un début sensationnel en 2021 pour McLaren de retour en affaires avec trois classements parmi les cinq premiers.

Ce n’est pas sensationnel que même les plus fidèles partisans de Nikita Mazepin décriraient les trois premières apparitions de la recrue russe sur la voie rapide.

Une chute au premier tour à Bahreïn, des vrilles à Imola et un blocage dangereux sur Sergio Perez dimanche dernier suggèrent que le jeune pilote Haas sera simplement heureux d’atteindre dimanche soir après avoir franchi la ligne sans autre incident.

