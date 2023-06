Lewis Hamilton pourrait signer un nouveau contrat avec Mercedes avant le GP du Canada, selon Toto Wolff

Lewis Hamilton pourrait signer un nouveau contrat avec Mercedes avant le week-end, déclare le directeur de l’équipe, Toto Wolff

L’avenir de Lewis Hamilton en Formule 1 pourrait être résolu avant le Grand Prix du Canada de ce week-end, selon le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

Hamilton a six mois pour exécuter son contrat de 40 millions de livres sterling par saison avec Mercedes, mais Wolff a déclaré que son pilote superstar était sur le point de convenir de nouvelles conditions.

« Cela va arriver bientôt, et nous parlons plus de jours que de semaines », a déclaré Wolff au programme Squawk on the Street de CNBC à New York, interrogé sur les négociations contractuelles de Hamilton.

« Nous nous efforçons [to get it done before the Canadian Grand Prix]. Je le verrai aujourd’hui et peut-être en reparlerons-nous.

« Nous avons une si bonne relation que nous redoutons le moment où nous devons parler d’argent. »

Hamilton, 38 ans, a rencontré Wolff le lendemain du dernier tour en Espagne, dans l’espoir de signer un nouveau contrat avec les Silver Arrows.

Il est prévu que la prolongation du pilote britannique soit un contrat pluriannuel, prolongeant son séjour en F1 au-delà de son 40e anniversaire.

« Lewis est la personnalité la plus importante du sport », a ajouté Wolff.

« Il a tellement de facettes, non seulement avec la course, mais aussi hors piste, nous devons donc le garder dans le sport aussi longtemps que possible.

« Du point de vue d’une équipe, Lewis et Mercedes remontent loin. Il n’a jamais couru pour une autre marque que Mercedes. »

« Nous avons tous les deux rejoint l’équipe en 2013 ensemble, et d’une relation professionnelle, nous avons maintenant une amitié. Ce fut un moment merveilleux. »

Hamilton, qui n’a remporté aucune course depuis sa défaite controversée face à Max Verstappen lors de la finale de la saison 2021 à Abu Dhabi, est déjà à 83 points du rythme du titre cette année.

Mais le récent regain de forme de Mercedes a donné à Hamilton, qui a terminé deuxième derrière Verstappen de Red Bull sur le Circuit de Catalunya de Barcelone, l’espoir renouvelé que son rêve d’un huitième titre mondial record n’est pas terminé.

Cependant, Wolff a averti : « Le résultat en Espagne a été une récompense bien méritée pour les efforts de chacun à Brackley et Brixworth pour apporter notre package de mise à jour sur la piste.

« Nous avons été satisfaits de ses performances, et cela nous fournira une nouvelle base à partir de laquelle nous pourrons construire.

« Mais nous devons aussi gérer nos attentes. C’était un circuit qui convenait à notre voiture, et nous devrions nous attendre à ce que nos concurrents directs soient plus forts lors des prochaines courses.

« L’écart avec Red Bull est grand et il faudra beaucoup de travail pour le réduire. Néanmoins, nous sommes prêts à relever le défi. »