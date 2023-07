Lewis Hamilton positif sur le nouveau contrat, les protestations et le tournage de son film

Lewis Hamilton a confirmé jeudi que les discussions sur un nouveau contrat avec Mercedes étaient allées au-delà du salaire et de la durée et se concentraient désormais sur de petits détails.

S’exprimant à Silverstone avant son Grand Prix de Grande-Bretagne à domicile, une course qu’il a remportée un record à huit reprises, le septuple champion du monde a réitéré sa confiance dans les « Silver Arrows » et sa conviction qu’ils peuvent attraper et réviser Red Bull.

Il a également confirmé qu’il soutiendrait toute manifestation pacifique des militants du climat et s’est senti ravi de voir le début du tournage du film hollywoodien sur la Formule 1 pendant le week-end sur le circuit.

Interrogé lors d’une conférence de presse obligatoire avant l’événement si les récents commentaires positifs sur leurs discussions par le chef de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, étaient vrais, Hamilton a répondu: « Oui, c’est exact. »

Il a ajouté qu’un échange radio laconique entre eux, lorsque Hamilton s’est plaint du manque de performance de sa voiture lors du Grand Prix d’Autriche dimanche dernier, était typique de la nature ouverte et honnête de leur relation.

« La meilleure chose à propos de notre partenariat est que nous pouvons être directs les uns avec les autres », a-t-il déclaré. « Toto est juste un coureur pur et dur, il essayait donc de m’encourager et c’était sa façon de faire.

« Nous apprenons toujours de nos dernières courses, et de plus, de mon côté, j’ai revu mes commentaires et où j’en étais mentalement et nous nous assurerons d’ajuster cela pour l’avenir et je me sens soutenu. »

100% confiance en l’équipe

Hamilton a ajouté qu’il avait participé à des réunions cette semaine pour améliorer la voiture de cette année et une plus compétitive l’année prochaine.

« Je pense qu’avant la fin de cette saison, nous serons déjà bien dans le contrat », a-t-il déclaré, indiquant sa confiance dans l’équipe pour l’avenir.

« J’ai toujours confiance à 100% dans cette équipe. Il nous a tous fallu plus de temps pour arriver là où nous voulions être et ce n’est certainement pas facile, mais je crois que nous y arriverons.

« Nous devons simplement continuer à travailler et à réduire les coûts et c’est ce que nous essayons de faire. C’est pourquoi nous avons la mise à niveau ici pour l’aileron avant ce week-end. »

Le Britannique de 38 ans a également déclaré aux journalistes qu’il soutiendrait une manifestation des militants de Just Stop Oil à condition qu’elle n’implique pas que des personnes envahissent la piste.

« Oui, je soutiens les manifestations pacifiques », a-t-il déclaré.

Cinq manifestants ont créé le chaos l’année dernière lorsqu’ils ont pris d’assaut la ligne droite de Wellington et se sont assis, lors du premier tour, mais la course avait été suspendue et une tragédie a été évitée.

Les organisateurs de la course à Silverstone ont travaillé pour améliorer la sécurité avant l’événement de cette année, qui devrait réunir un nombre record de 480 000 spectateurs, dont 150 000 le jour de la course de dimanche, amenant 100 maréchaux supplémentaires.

Brad dans les fosses

Hamilton a également exprimé son enthousiasme pour un film F1 encore sans titre, produit par Apple Original Films, dont le tournage commence à Silverstone ce week-end lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

« C’est extrêmement excitant de voir tout cela se mettre en place », a déclaré Hamilton. « Savoir qu’on commence enfin à filmer ce week-end ! Il y a des nerfs, naturellement, parce que c’est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis si longtemps.

Des images d’une 11e équipe fictive supplémentaire, APXGP, et de leur voiture ont été proposées aux fans. « Nous voulons que tout le monde l’aime et sente vraiment que nous incarnons l’essence même de ce sport – c’est notre objectif et j’espère que nous pourrons vous rendre fiers. »

Dawn Apollo Films de Hamilton est impliqué dans la production qui comprend la star hollywoodienne Brad Pitt jouant l’un des pilotes APXGP.

« Le fait que nous ayons tous les personnages originaux qui sont en fait sur la grille et ensuite Brad est plutôt cool », a déclaré Hamilton. « Brad est un acteur tellement emblématique et il a toujours fait un travail incroyable. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité de l’avoir dans le film.

Un garage et un pit-wall ont été préparés et dédiés à l’équipe APXGP pour le week-end.

