Lewis Hamilton “perd 3 kilos” alors que la bouteille d’eau du Grand Prix de France s’assèche

Lewis Hamilton, épuisé, a célébré dimanche sa 300e course de Formule 1 en se couchant épuisé sur le dos sur le sol d’une salle de récupération après avoir terminé deuxième du Grand Prix de France.

Le septuple champion du monde a expliqué que la gourde de sa voiture Mercedes ne fonctionnait pas et qu’il était déshydraté après avoir couru sous une chaleur torride sur le Circuit Paul Ricard.

“Ce fut une course difficile parce que ma bouteille de boisson n’a pas fonctionné, mais quel excellent résultat étant donné que nous avons été si loin de ces gars tout le week-end”, a déclaré Hamilton.

« Je me sens fantastique, mais j’aimerais me sentir plus hydratée – j’ai hâte de prendre quelques verres maintenant. Je n’utilise généralement pas la bouteille de boisson dans une course, donc c’était la première fois de l’année que je l’essayais et rien n’est sorti.

“Je n’ai pas vérifié mon poids, mais j’imagine que j’ai perdu environ trois kilos aujourd’hui, alors j’ai hâte de boire cette boisson.”

Hamilton a récupéré après un court repos pour rejoindre les célébrations du podium.

Il a fait l’éloge de son équipe Mercedes et de son coéquipier George Russell et de la foule des fêtes à guichets fermés.

“La fiabilité est une chose pour laquelle mon équipe est incroyable – alors félicitations à l’équipe des usines et à l’équipe ici”, a-t-il déclaré.

« Sans eux, nous n’obtiendrions pas ce podium. Et George a également fait un travail incroyable.

Russell a terminé troisième pour confirmer le premier double podium de Mercedes de la saison.

En prévision du Grand Prix de Hongrie du week-end prochain, Hamilton a ajouté : « J’adore Budapest. Super excité de voir la foule là-bas.

“Ce sera difficile de battre Ferrari et Red Bull, ils ont toujours l’avantage du rythme, mais j’espère que nous apporterons des améliorations à la piste et que nous progresserons. Espérons que dans cette course, encore plus proche.

Hamilton n’est que le sixième pilote à participer à 300 Grands Prix et souhaite être le premier à remporter une course après avoir atteint ce total.

Il est le seul pilote à avoir vu le drapeau à damier à la fin de chaque course cette saison et Mercedes est la seule équipe à marquer des points à chaque course.

