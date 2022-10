Lewis Hamilton obtient la permission de porter un goujon de nez alors que l’équipe est condamnée à une amende de 25 000 euros

Lewis Hamilton sera autorisé à continuer à porter son clou de nez au Grand Prix de Singapour pour des raisons médicales, mais son équipe a été condamnée à une amende de 25 000 euros (24 500 $) dimanche pour avoir omis d’avertir les stewards.

Mercedes a été sanctionnée par l’instance dirigeante de la Formule 1, la FIA, pour avoir soumis un formulaire d’auto-vérification indiquant que le pilote britannique avait retiré tous les bijoux et piercings conformément à la réglementation.

« Lors d’événements récents, Hamilton avait retiré le piercing avant la compétition. L’équipe a supposé, sans demander à Hamilton, qu’il avait suivi ou suivrait la même procédure pour cet événement », ont déclaré les commissaires de la FIA dans leur décision.

“Les commissaires acceptent que l’erreur dans la déclaration dans ce cas n’était pas intentionnelle ou délibérée. Dans ces circonstances, nous infligeons une amende de 25 000 euros à l’équipe.

Le septuple champion du monde Hamilton a déclaré aux journalistes qu’il portait à nouveau le goujon sur les conseils de médecins après avoir souffert d’une infection lorsqu’il l’a retiré.

“J’ai eu mes bijoux et mon clou de nez pendant des années et évidemment nous avons eu toute cette agitation au début de l’année”, a déclaré Hamilton.

« À l’époque, il était soudé, il ne s’est donc pas détaché. Ils m’ont accordé une exemption pour de nombreuses courses afin que je puisse trouver une solution », a expliqué Hamilton.

« J’ai essayé… de le mettre dedans et dehors. Il s’est infecté à cause de cela. J’ai eu une ampoule de sang et j’avais une sacrée plaie au nez. C’est tout ce que je leur ai dit avant les qualifications.

“Je l’ai remis en place et au cours des deux dernières semaines, il a commencé à guérir et (les médecins) m’ont demandé de le garder.”

– ‘Tout un peu idiot’ –

Hamilton a été convoqué dans la salle des commissaires après s’être qualifié au troisième rang pour la course de dimanche sur le circuit de Marina Bay.

“Des images diffusées ont montré Hamilton portant un bijou sous la forme d’un piercing (goujon de nez) pendant la session”, a déclaré un communiqué des stewards.

Hamilton « a expliqué que ses médecins lui avaient conseillé de ne pas l’enlever pour le moment… l’équipe a produit des rapports d’un médecin qui ont confirmé l’explication de Hamilton.

“Compte tenu des circonstances atténuantes, nous avons décidé de ne prendre aucune autre mesure.”

Hamilton a déclaré que c’était “un peu idiot” que ses bijoux deviennent un tel problème cette saison, malgré la règle interdisant aux conducteurs de les porter pendant des décennies.

“L’une des meilleures excuses qu’on m’ait données il y a longtemps concernait la chaleur et si vous êtes dans un feu, le métal conduit la chaleur”, a-t-il déclaré.

“Mais notre fermeture éclair est en métal, notre boucle autour de notre casque est en métal, nous avons les fils contenant de l’aluminium”, a poursuivi Hamilton.

« C’est fou que nous ayons à parler de quelque chose d’aussi petit. Tout est un peu bête. Espérons qu’ils seront raisonnables.

«Les stewards devraient être là pour assurer notre sécurité le plus important. Mais ce n’est pas une question de sécurité. »

