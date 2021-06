Lewis Hamilton n’abandonne pas Max Verstappen Chase

Même si Lewis Hamilton se situe à 18 points du leader actuel du championnat de Formule 1 Max Verstappen, le champion en titre insiste sur le fait que sa candidature pour un huitième titre de championnat record ne s’éloigne pas – mais a maintenu que Mercedes avait un travail à faire pour rattraper Red Bull. .

Hamilton a cependant reconnu que Mercedes avait perdu la course au développement face à Red Bull, avec 40 points de retard sur ses rivaux dans le championnat des constructeurs.

« Eh bien, je n’accepte rien », a déclaré F1.

« Je pense que nous avons encore de nombreuses courses devant nous et nous devons continuer à pousser. Nous sommes champions du monde et… nous pouvons certainement nous améliorer si nous y réfléchissons.

« Si nous n’allons pas développer et améliorer notre voiture pour le reste de l’année, c’est le résultat que vous allez voir, car, comme je l’ai dit, ils ont [Red Bull] a vraiment été performant lors de ces dernières courses, où que ce soit en France avec le moteur ou la nouvelle aile, quelle qu’elle soit. »

Une cinquième victoire de la saison pour le Néerlandais, et une troisième victoire consécutive, pourraient cependant le mettre hors de portée immédiate de l’Anglais.

Côté motorisations, Mercedes, dominant depuis le début de l’ère du V6 turbo hybride en 2014, a perdu son sens de la victoire.

Après que le patron de l’équipe de course de dimanche dernier, Toto Wolff, a déclaré que l’équipe avait cessé de développer la voiture actuelle, l’accent étant désormais mis sur son challenger 2022. Hamilton a cependant déclaré qu’il souhaitait désespérément plus de mises à jour de la voiture W12 afin de riposter dans le combat avec Red Bull.

«Je ne vais pas remettre en question la logique de l’équipe et la façon dont elle mène son processus. Comme je l’ai dit… donnez-nous une mise à niveau, nous aimerions une mise à niveau, mais je ne pense pas que ce soit en préparation pour le moment », a-t-il déclaré.

« Nous sommes en panne dans quelques domaines. Cela a été serré au début de la saison et si nous, Red Bull et nous, avions tous les deux les mêmes performances que lors de ces quatre premières courses, ce serait peut-être un peu plus excitant, mais comme je l’ai dit, ils ont pris un bon pas en avant… »

