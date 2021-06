Lewis Hamilton minimise le coup d’une autre défaite contre Max Verstappen

Le septuple champion du monde de Mercedes, Lewis Hamilton, a minimisé la douleur de sa dernière défaite face au leader de la Formule 1 Max Verstappen en France dimanche et a déclaré que la course reflétait vraiment le rythme de Red Bull.

Le Britannique avait gagné au Castellet en 2018 et 2019, sans aucune course l’année dernière à cause de COVID-19, mais ses espoirs d’un triplé ont pris fin lorsque la résurgence de Red Bull a dépassé les champions en stratégie.

La septième course de la saison était un renversement du Grand Prix d’Espagne en mai lorsque Hamilton a traqué Verstappen, qui a alors déclaré qu’il se sentait comme un canard assis, dans les derniers tours pour gagner.

Cette fois, c’était le champion qui était à la réception alors que Verstappen effectuait un deuxième arrêt au stand et utilisait ses pneus plus frais pour rattraper le temps et réviser Hamilton dans l’avant-dernier tour.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point le sentiment avait été déchirant, Hamilton – maintenant à 12 points de son rival néerlandais – a déclaré que cela n’avait pas été du tout.

« Je pense que nous avons fait un excellent travail aujourd’hui et cela n’a tout simplement pas fonctionné », a-t-il ajouté.

« Je ne suis pas massivement déçu. Je pense que j’ai fait du mieux que je pouvais aujourd’hui. Bien sûr, il y avait des choses que nous aurions probablement pu faire un peu mieux mais dans l’ensemble elles ont été plus rapides que nous tout le week-end.

« C’est un reflet fidèle du rythme qu’ils ont. »

Hamilton était arrivé au Castellet après avoir marqué seulement sept points lors des deux courses précédentes remportées par Red Bull et devant Verstappen de quatre.

Le joueur de 36 ans a reconnu qu’une autre chance de gagner lui avait échappé, son décompte restant toujours bloqué à un record de 98 victoires en carrière.

« Si nous regardons avec le recul avec certitude si nous nous serions arrêtés plus tôt, avant qu’ils ne s’arrêtent et ne prennent l’avantage et ne fassent que deux arrêts, nous aurions probablement pu gagner la course », a-t-il déclaré.

« Mais cela aurait quand même été très difficile. Leur rythme était généralement très, très fort.

« S’il (Verstappen) n’avait pas commis d’erreur dans le premier virage, ils auraient probablement mené la course jusqu’au bout. »

Verstappen est parti en pole mais est parti large au départ, permettant à Hamilton de prendre la tête que le pilote Mercedes a conservée jusqu’aux arrêts aux stands, lorsque le pilote néerlandais est revenu en tête avant de prendre un pari et de revenir aux stands.

« Les pneus de Lewis étaient vraiment usés », a déclaré Verstappen à propos des phases finales. « C’était un passage assez facile. »

