Lewis Hamilton : Mercedes accepte une prolongation de contrat jusqu’en 2025 avec le septuple champion du monde de Formule 1

Lewis Hamilton a prolongé son contrat chez Mercedes

Lewis Hamilton a signé une prolongation de contrat de deux ans avec Mercedes pour rester sur la grille de Formule 1 jusqu’à la fin de la saison 2025.

Après des mois de spéculations sur son avenir, notamment lié à un passage chez Ferrari, le septuple champion du monde s’est engagé dans un accord qui prolonge sa relation de course avec Mercedes.

Hamilton, 38 ans, est actuellement quatrième au classement des pilotes 2023, à 183 points du leader en fuite du championnat Max Verstappen.

Mercedes a également officiellement confirmé que le coéquipier de Hamilton, George Russell, restera dans l’équipe jusqu’à la fin de 2025.

« Nous rêvons chaque jour d’être les meilleurs et nous avons consacré la dernière décennie ensemble à atteindre cet objectif », a déclaré Hamilton alors que Mercedes annonçait la prolongation avant le Grand Prix d’Italie de ce week-end.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton a remporté sa première pole position depuis 2021 au GP de Hongrie en juillet. Lewis Hamilton a remporté sa première pole position depuis 2021 au GP de Hongrie en juillet.

« Être au sommet ne s’obtient pas du jour au lendemain ou sur une courte période, cela demande de l’engagement, du travail acharné et du dévouement et ce fut un honneur de nous frayer un chemin dans les livres d’histoire avec cette incroyable équipe. »

Après avoir débuté sa carrière en F1 chez McLaren en 2007, Hamilton a rejoint Mercedes au début de la saison 2013 et ils sont devenus la combinaison pilote-équipe la plus performante de l’histoire de la F1.

Le Britannique a remporté six de ses sept titres mondiaux avec Mercedes tandis que les Flèches d’Argent ont remporté huit championnats constructeurs consécutifs de 2014 à 2021.

Hamilton a remporté 82 de son record de 103 victoires en F1 chez Mercedes et a également remporté 78 pole positions avec l’équipe.

Hamilton poursuit sa quête d’un huitième titre record

La prolongation de Hamilton poursuit sa quête pour remporter l’un des rares records de F1 qu’il ne détient pas: les victoires en championnat du monde.

Il est actuellement à égalité avec Michael Schumacher sur sept, après avoir vu le titre 2021 lui arracher au dernier moment avant que l’incapacité de Mercedes à maîtriser avec succès les nouveaux règlements techniques de la F1 ne le fasse sortir du championnat en 2022 et encore cette année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton, septuple champion du monde, revit ses huit brillantes victoires au Grand Prix de Grande-Bretagne. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, revit ses huit brillantes victoires au Grand Prix de Grande-Bretagne.

La saison 2022 a été la première de la carrière de Hamilton en F1 où il n’a pas réussi à remporter une victoire en course – sa plus récente participation lors de l’avant-dernière course de 2021, le GP d’Arabie Saoudite.

« Nous n’avons jamais eu aussi faim de gagner », a ajouté Hamilton. « Nous avons appris de chaque succès mais aussi de chaque revers.

« Nous continuons à poursuivre nos rêves, nous continuons à nous battre quel que soit le défi et nous gagnerons à nouveau.

« Je suis reconnaissant envers l’équipe qui m’a soutenu sur et en dehors de la piste. Notre histoire n’est pas terminée, nous sommes déterminés à accomplir davantage ensemble et nous ne nous arrêterons pas avant de l’avoir fait. »

Plus à venir…

