Lewis Hamilton : Le septuple champion du monde pourrait-il quitter Mercedes pour Ferrari ? Le podcast Sky Sports F1 discute

Simon Lazenby de Sky F1 se demande si Lewis Hamilton pourrait penser que sa meilleure chance de remporter un huitième titre mondial serait avec Ferrari.

Lewis Hamilton pourrait-il vraiment quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari ?

Le contrat Mercedes actuel d’Hamilton expire à la fin de la saison et Ferrari lui aurait proposé un contrat de 40 millions de livres sterling pour poursuivre sa quête d’un huitième titre mondial record avec l’équipe italienne.

Sur la dernière édition du podcast Sky Sports F1, que vous pouvez écouter dans le lecteur ci-dessousSimon Lazenby, Ted Kravitz et Naomi Schiff de Sky Sports F1 ont discuté de la possibilité pour Hamilton d’échanger les flèches d’argent contre la célèbre voiture rouge.

Pourquoi Hamilton partirait-il maintenant ?

Hamilton est quatrième du championnat des pilotes après les cinq premières courses de la saison 2023, 63 points derrière le leader Max Verstappen mais 12 points et 22 points devant respectivement Carlos Sainz et Charles Leclerc de Ferrari. Mercedes compte également une place et 18 points d’avance sur Ferrari au championnat des constructeurs.

Lazenby se demande pourquoi Hamilton voudrait rejoindre une équipe qui est actuellement plus éloignée du championnat qu’il ne l’est actuellement.

« Après avoir regardé les cinq premières courses de la saison, je pense juste pourquoi prendrait-il la peine de bouger en ce moment? » il a dit.

« Ce n’est pas comme si quelqu’un d’autre, à part Aston Martin, avait fait des gains. Christian Horner disait après la course à Miami ‘où sont les autres ?’.

« Je comprends l’attrait de Ferrari, mais quand vous les regardez au cours des 15 dernières années, ils ont été des sous-performants en série – ils ont été une équipe en constante transition. Alors que Mercedes a le pedigree, ils ont fait une erreur philosophique et maintenant ils ‘ re en transition – peut-être que cette période de transition prendra l’année dernière, cette année et ils savent qu’ils ont déjà un an de retard si ces mises à niveau les amènent au point où ils sont sur une voie où ils peuvent jouer la guerre du développement avec Red Bull à partir de le début de la saison prochaine.

« C’est presque le choix de Hobson pour Lewis – pourquoi ne pas rester avec l’équipe qui vous a apporté tout ce succès plutôt que de risquer simplement de dire » j’étais un pilote Ferrari « pour un moment de votre carrière alors qu’ils ont vraiment une voiture rapide un samedi et ils ne le font pas un dimanche. »

Naomi Schiff de Sky F1 est excitée à l'idée que le septuple champion du monde Lewis Hamilton puisse potentiellement passer à Ferrari.

Schiff a fait écho à ces pensées, affirmant que bien que la perspective de Hamilton en combinaison rouge soit excitante, elle ne pense pas qu’il envisagera sérieusement de passer à l’équipe italienne.

« Je suis très enthousiaste à l’idée que Lewis envisage Ferrari. Je ne pense pas que cela se produira, mais chaque jeune pilote grandit en voulant faire partie de l’équipe Ferrari car elle a un héritage tellement incroyable. Rien que de penser à Lewis dans un costume rouge – il fait partie de la même équipe depuis si longtemps et le changement est toujours excitant.

« Mais pourquoi le ferait-il maintenant ? Collectivement, les deux pilotes sont plus loin dans le championnat avec Ferrari qu’ils ne le sont avec Mercedes.

« Je pense qu’à ce stade, il n’y pense probablement pas du tout. Il a également dit très clairement qu’il souhaitait également laisser son héritage à Mercedes, un peu comme Niki (Lauda) l’a fait, c’est donc potentiellement une raison pour laquelle il pourrait mettre fin à son Les jours de Formule 1 avec Mercedes en tant que pilote et il y a potentiellement une opportunité pour lui de faire partie de l’équipe non pas en tant que pilote à l’avenir. »

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, est optimiste que Lewis Hamilton restera avec l'équipe au-delà de cette saison

Ferrari fait une offre « low-ball »

Kravitz estime que l’offre de contrat de 40 millions de livres sterling de Ferrari sous-estime Hamilton et ne pense pas que le joueur de 38 ans quitterait Mercedes tant qu’il n’aurait pas remporté un huitième titre avec eux.

« Tout d’abord, je pense que l’offre de 40 millions de livres sterling est un peu une offre basse pour Lewis Hamilton – c’est probablement 5 millions de livres sterling de moins que ce qu’il est en ce moment – et c’est quelque chose que Mercedes va offrir dans le cadre non seulement du reste de sa carrière de pilote mais aussi une association à plus long terme avec la marque Mercedes qui est précieuse pour Lewis.

« Deuxièmement, je pense que Ferrari offre à tout le monde un travail pour n’importe quoi en ce moment. Tout le monde est sur la liste de courses de Ferrari parce que Fred Vasseur dit qu’il va mettre sur pied une équipe de crack de gens incroyables autour de Carlos Sainz et Charles Leclerc pour leur faire réaliser C’est incroyable. Ils ont offert à Adrian Newey un travail avec beaucoup d’argent ! Ils recherchent les meilleurs et les plus grands de la Formule 1 en ce moment alors qu’ils cherchent à reconstruire, donc ce ne devrait pas être une surprise s’ils offrent tout à Lewis Hamilton. Si cela était de 80 millions de livres que John Elkann avait dit à l’époque qui attirerait l’attention des gens.

« Je ne pense pas qu’il soit susceptible d’y aller, peut-être que s’il remporte le huitième insaisissable chez Mercedes une fois qu’ils ont fini par avoir la bonne voiture, il pourrait éventuellement aller voir s’il peut en gagner un autre avec Ferrari, mais il est peut-être dans la quarantaine par alors. »

Ted Kravitz de Sky F1 pense que Lewis Hamilton croit toujours qu'il peut remporter un huitième titre mondial record en Formule 1.

Les progrès de Mercedes avec les mises à niveau sont la clé de la décision de Hamilton?

Mercedes apportera ses premières grandes améliorations à la W14 lors du GP de Monaco de ce week-end, qui comprendra une nouvelle carrosserie, un nouveau plancher et une nouvelle suspension avant.

Les Silver Arrows ont compté jusqu’à ce package mis à jour après un début de saison difficile au cours duquel le patron de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré que l’équipe devait abandonner son concept de « zéro ponton » après la séance de qualification d’ouverture de la saison à Bahreïn.

Lazenby pense que Hamilton attendait de voir quels progrès apporteraient les nouvelles pièces de Mercedes avant de s’engager dans une prolongation avec l’équipe.

« Je pense qu’une grande partie de la décision de Lewis concernant son avenir dépend de cet ensemble de mises à niveau », a-t-il déclaré.

« Quand vous repensez à ce qui s’est passé l’année dernière, les espoirs pour le W13 sortant du simulateur étaient qu’il allait faire exploser le reste d’entre eux, ça allait faire exploser Red Bull et ça allait faire exploser Ferrari. .

« La corrélation entre ce qui s’est passé là-bas et la réalité, eh bien, nous connaissons tous l’histoire – Red Bull a opté pour la philosophie du ponton inférieur vers laquelle tout le monde s’est déplacé alors que Mercedes avait ce sol exposé, puis le marsouinage s’est produit, ils ont dû raidir le sol et ne pouvaient pas n’augmentez pas suffisamment la hauteur de caisse arrière et cela s’est transformé en rebondissement.

Retour sur certains des moments les plus dramatiques du Grand Prix de Monaco

« Tous les problèmes de cette année sont venus du fait que je pense qu’ils étaient juste attirés par ces chiffres qui disaient » nous allons complètement et complètement détruire le terrain, restons-y « . Nous entrons dans cette année et tous les limitations qui ont été créées en essayant de résoudre ces problèmes, notamment en gardant Lewis plus à l’avant en termes de position assise afin qu’il ne sente pas l’arrière de sa voiture, ils n’avaient qu’à réinitialiser et repenser complètement leur philosophie.

« S’ils se trompent cette fois, que se passe-t-il alors avec la culture du non-blâme ? »

Schiff a ajouté: « Je ne pense pas qu’il y réfléchisse, mais si ces mises à niveau ne sont pas à la hauteur de ce [Mercedes] espèrent qu’ils le feront et parlons potentiellement de la saison prochaine et qu’ils recommencent mal, alors il réfléchira à la manière dont il veut terminer sa carrière en Formule 1 – veut-il se battre pour la quatrième ou la cinquième place ou veut-il être de retour à l’avant, puis je suppose que Red Bull. »

Hamilton transformerait-il Ferrari ?

Schiff pense cependant que si Hamilton optait pour un changement de Ferrari, son expérience pourrait les aider à mettre fin à une sécheresse de titres qui remonte à 2007.

« Oui [he could make Ferrari a championship-winning team]. Il est sept fois champion du monde, il pratique le sport depuis près de deux décennies et si vous comparez cela à Charles et Carlos, ils sont encore mouillés par les années », a-t-elle déclaré.

« Peut-être que quelqu’un comme Lewis serait plus susceptible de prendre les rênes et peut-être de mettre un peu plus de pression du côté du conducteur. »

Kravitz a ajouté: « S’ils intègrent les bonnes personnes dans l’équipe, ils peuvent se constituer en un nouveau groupe de vainqueurs de courses et de vainqueurs de championnats. »

