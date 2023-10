Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton souhaite que la F1 reste un « sport extrême » et ne veut pas que cela soit facilité après les inquiétudes suscitées par la chaleur au Qatar

Lewis Hamilton estime que la Formule 1 devrait courir dans des conditions telles que la chaleur extrême du Grand Prix du Qatar, encourageant le sport à ne pas devenir « trop ​​mou ».

Les températures élevées, dépassant les 40 degrés Celsius, ainsi que l’humidité extrême et le tracé à grande vitesse du circuit international de Losail, ont rendu la course au Qatar incroyablement difficile pour les pilotes.

Le pilote Williams Logan Sargeant s’est senti trop malade pour continuer et s’est retiré de la course, Esteban Ocon d’Alpine a déclaré avoir vomi dans son casque pendant la course, tandis que plusieurs pilotes se sont rendus au centre médical pour des contrôles après la fin de la course.

Après les allégations de « chaleur dangereuse » de la part de Lando Norris de McLaren, la FIA a déclaré qu’elle « prendrait toutes les mesures raisonnables pour établir et communiquer des paramètres acceptables dans lesquels se déroulent les compétitions ».

Cependant, Hamilton, qui a abandonné la course après une collision au premier virage avec son coéquipier chez Mercedes, George Russell, a proposé un point de vue différent.

« Je vais être controversé, comme toujours », a déclaré Hamilton avant le Grand Prix des États-Unis de ce week-end. « Évidemment, je n’ai pas fait la course, donc je n’ai pas ressenti la douleur ressentie par les pilotes. Mais je suis évidemment ici depuis longtemps.

« La Malaisie était beaucoup plus chaude que cette course et je sais ce que c’est que de perdre quatre kilos ou plus pendant la course et d’être à peine capable de se tenir debout après.

« Mon sentiment est que… c’est un sport extrême. Il n’y a pas de marathoniens qui s’évanouissent après le marathon, disant qu’il faut le raccourcir.

« C’est un sport extrême et nous sommes très bien payés pour ce que nous faisons et de mon point de vue, quand je ne me sens pas bien à la fin de la course, je dois juste m’entraîner plus dur et c’est comme ça que ça s’est passé pour moi. « .

La FIA a commencé une analyse de la situation dans le but de fournir des recommandations pour de futures situations de « conditions météorologiques extrêmes ».

Hamilton a fait référence à la F1 dans les années 1980 et 1990, y compris Nigel Mansell s’évanouissant alors qu’il poussait sa voiture jusqu’à la ligne d’arrivée lors du Grand Prix de Dallas 1984.

« Personnellement, je ne veux pas qu’ils raccourcissent les courses et nous facilitent la tâche. Je veux que ce soit extrême », a-t-il poursuivi.

« Je veux sentir la différence, je veux ressentir de la douleur dans mon corps, je veux pouvoir, j’espère qu’avec ce peu d’entraînement supplémentaire que vous avez mis ou ce peu de dévouement supplémentaire que vous avez eu, cela vous aidera à y parvenir. faire un tour supplémentaire et gagner cette course. C’est de ça qu’il s’agit.

« Nous devons faire attention à la façon dont nous évoluons avec les changements. Nous avons des limites de piste et toutes ces grandes zones de ruissellement. À l’époque (d’Ayrton) Senna, vous franchissez le trottoir, c’est de l’herbe et vous payez la pénalité. C’est comme , ‘ne soyons pas trop mous !’

« Bien sûr, si j’avais participé à la course, j’aurais également eu du mal à sortir après. Mais j’adore ça. Cela nous rapproche de ce que c’était à l’époque, où Mansell s’évanouissait après une course – ceci C’est extrême et nous sommes censés être des athlètes d’élite et pour être élite, il faut pousser jusqu’à la limite. »

