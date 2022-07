Lewis Hamilton: le pilote Mercedes optimiste quant à l’avenir de la F1, “il en reste encore beaucoup dans le réservoir” après la 300e course

Lewis Hamilton a déclaré après sa 300e course de F1 qu’il sentait qu’il avait “beaucoup de carburant dans le réservoir” et s’est félicité des discussions avec Mercedes sur son avenir.

Hamilton, 37 ans, est devenu le sixième pilote de l’histoire du sport à atteindre un triple siècle en participant au GP de France, et alors que son contrat actuel expire en 2023, la perspective de sa prolongation a été un sujet de discussion ce week-end.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a évoqué ce récit samedi alors que, souriant en s’adressant aux journalistes, il a déclaré: “Nous avons parlé il y a quelques semaines de la durée de notre partenariat, et le nombre qui a été discuté était de cinq à 10 ans, donc Je pense que nous pouvons arriver à 400 [races]!”

“Quelqu’un a dit un jour qu’il ne fallait pas seulement gagner le huitième Lewis Hamilton: Mercedes driver bullish on F1 future, ‘with plenty left in the tank’ after 300th racealors pourquoi pas 10 ?”, a ajouté Wolff en riant.

Hamilton a été interrogé sur cette référence de 400 après la course de dimanche, où il a terminé deuxième, et a répondu: “Cela fait beaucoup de courses!”

Lewis Hamilton félicite l'équipe Mercedes pour un "résultat incroyable" après avoir terminé à la deuxième place devant George Russell à la troisième.

Mais Hamilton, qui a déjà parlé de ne pas vouloir continuer à courir dans la quarantaine, a également laissé entendre qu’il était prêt à continuer.

“Je veux tout d’abord être reconnaissant d’en arriver là”, a-t-il déclaré. “Je suis encore frais et j’ai toujours l’impression qu’il me reste beaucoup de carburant dans le réservoir.

“Bien sûr, je veux retrouver le chemin de la victoire et cela prendra du temps. Je suis sûr que nous nous assoirons à un moment donné et parlerons de l’avenir.”

Hamilton a poursuivi: “J’aime ce que je fais et je suis vraiment fier de travailler avec cet incroyable groupe de personnes.

“J’apprécie aussi plus que jamais de travailler avec le sport. Nous avons des gens formidables qui dirigent le sport, nous avons de bonnes conversations sur la direction dans laquelle nous allons.

“J’en profite plus que jamais.”

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l'effort d'équipe était formidable, car ils ont obtenu leur premier double podium de la saison.

Hamilton a signé son contrat au début de 2021, et il aura presque 39 ans à la fin de celui-ci.

Le septuple champion du monde attend toujours sa première victoire en 2022, Max Verstappen ayant étendu son avance au titre à 63 points sur Charles Leclerc en remportant la course de dimanche sur le circuit Paul Ricard.

La deuxième place d’Hamilton a cependant été son meilleur résultat de la saison, tandis que Mercedes a également décroché son premier double podium en 2022.

Hamilton pourrait-il continuer? Verdict de Rosberg

Nico Rosberg pense que son ex-coéquipier Lewis Hamilton est "toujours motivé" et pense que le joueur de 37 ans continuera en F1 pendant encore quelques saisons.

Le champion du monde 2016 Nico Rosberg sur Sky Sports News :

“On dirait qu’il est toujours bien placé et qu’il savoure ce nouveau défi d’avoir George à ses côtés, car il est toujours aussi important pour Lewis de battre son coéquipier.

“Il est toujours motivé, donc je le vois continuer, pourquoi pas encore quelques années ?

“En termes de performances, regardez Fernando Alonso. Il a 40 ans et il pilote toujours à son meilleur niveau.”

Hamilton salue le meilleur résultat «incroyable» de 2022 | Merc ‘sur le bon chemin’

Hamilton a salué un “résultat incroyable” au GP de France en réalisant son meilleur résultat de la saison lors de sa 300e course de Formule 1.

Hamilton, partant quatrième, a pris un excellent départ dimanche, puis s’est éloigné de Sergio Perez de Red Bull – tandis que l’accident de Charles Leclerc l’a ensuite élevé juste derrière Max Verstappen.

Temps forts du Grand Prix de France qui a vu Max Verstappen remporter sa septième victoire de la saison, devant Lewis Hamilton.

Alors que Hamilton ne pouvait pas rester avec Verstappen, Mercedes n’étant toujours pas en mesure d’égaler ses rivaux et attendant toujours cette première victoire insaisissable de la saison, la deuxième place était sa meilleure de 2022 et a poursuivi sa séquence de podiums.

“Quelle journée et quel week-end”, a déclaré Hamilton à Sky Sports F1. “Je suis tellement fier de l’équipe, c’est un résultat incroyable.

“Gagner des courses et obtenir des résultats comme celui-ci, c’est tout.

“Bien sûr, nous savons que nous n’avons pas tout à fait le rythme des deux équipes à venir, mais la fiabilité est un élément fondamental du processus. Je suis tellement fier de mon équipe pour avoir la fiabilité que nous avons.”