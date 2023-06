La première victoire de Lewis Hamilton est survenue au GP du Canada en 2007, où la prochaine course de F1 aura lieu ce week-end

Lewis Hamilton dit qu’il a toujours « incroyablement » soif de réussir en Formule 1 et admet qu’il « apprécie » d’être le chasseur à court terme.

Hamilton, qui a eu des entretiens avec Toto Wolff concernant un nouveau contrat Mercedes après le Grand Prix d’Espagne, n’a pas gagné de course depuis plus de 18 mois après avoir enduré sa première saison de F1 sans victoire en 2022.

Il a fait ses débuts en F1 en 2007 en tant que coéquipier de Fernando Alonso chez McLaren et le duo est désormais les deux pilotes les plus expérimentés de la grille.

« A travers les hauts et les bas, je pense que ça a été un parcours assez incroyable. En 2006, je n’aurais jamais pensé que je serais multiple champion du monde. Je n’étais même pas sûr d’arriver en F1 », a déclaré Hamilton.

« Chaque seconde et chaque décision que j’ai prise sur la piste, dans mon esprit, était le facteur décisif pour savoir si j’aurais l’opportunité et si la porte serait ouverte pour moi, pour lever la main dans la cour des grands.

« C’est tout ce sur quoi je me concentrais chaque jour quand je courais, chaque kilomètre que je faisais – penser à franchir la ligne et comment je pouvais convaincre [then McLaren CEO] Ron Dennis pour me donner une chance. Je pensais que si je gagnais le championnat, ils n’auraient d’autre choix que de me donner une opportunité. C’est assez fou.

« Arriver ici [to F1] , c’est un genre de chose similaire. Je dois vraiment montrer ce que je peux faire et faire mes preuves chaque week-end. Je le fais depuis longtemps et je me sens toujours très lié à ce gamin.

« Je ne sais pas comment, mais ça [still] J’ai tellement faim de gagner et je suis prêt à tout sacrifier pour arriver là où je dois être, et cela n’a pas changé. »

Verstappen récolte les fruits du Red Bull brûlant

Depuis qu’il a raté de manière controversée un huitième titre mondial record au Grand Prix d’Abu Dhabi 2021, Hamilton a eu peu d’occasions de se battre pour la victoire.

Max Verstappen a largement dominé le sport depuis que le défi du championnat 2022 de Ferrari et Charles Leclerc s’est évanoui, tandis que Mercedes a eu du mal avec son concept de voiture.

Verstappen est dans une position que Hamilton a connue pendant des années lorsque Mercedes était l’équipe à battre, et le pilote britannique a expliqué ce que c’est que d’être dans la voiture de référence.

« Une fois que vous êtes au sommet de la voiture et que la voiture fonctionne dans cette fenêtre, et c’est cohérent, il est beaucoup plus facile de l’intégrer dans cette configuration », a commenté Hamilton.

« Lorsque vous êtes avec une voiture comme la mienne, par exemple, vous essayez tout, chaque configuration et combinaison différentes pour essayer d’obtenir un peu plus de performances.

« Mais lorsque vous avez des performances en main, vous n’êtes pas nécessairement toujours obligé de faire des choix risqués tout au long de l’entraînement afin d’obtenir ce demi-dixième supplémentaire.

« Vous n’avez pas besoin de pousser la carrosserie aussi serrée que possible, de mettre le moteur au bord de la température car vous avez un peu de répit.

« Ensuite, vous n’avez pas besoin de pousser les pneus aussi fort, vous pouvez donc soulever et rouler un peu plus, ce qui signifie finalement des relais plus longs. Toutes ces choses différentes s’aggravent et plus vous vous entraînez, plus cela devient facile.

« Mais vous avez encore un travail à accomplir, vous devez toujours être concentré et ne pouvez toujours pas faire d’erreurs, vous devez toujours prendre les bonnes décisions et cela s’accompagne de beaucoup de pression. »

Il a poursuivi: « Pour moi, il était facile de rester concentré sur le travail à accomplir et de me concentrer sur les choses que je peux contrôler et de m’assurer que l’équipe avance constamment.

« Je ne m’en suis jamais lassé ni à l’aise. C’est un sentiment formidable de savoir que vous avez une voiture avec laquelle vous pouvez rivaliser. De notre point de vue, nous savons que nous ne nous battons pas pour une victoire, donc j’espère que vous pourrez trouver un un peu de magie le week-end.

« Chaque petite décision, chaque position que vous obtenez en qualifications fait cette différence et je dirais que j’en profite davantage, à court terme. »

Hamilton : le changement de sidepod n’est pas ma décision

Mercedes a introduit une série d’améliorations au Grand Prix de Monaco le mois dernier, qui ont semblé porter leurs fruits une semaine plus tard en Espagne alors que Hamilton et George Russell ont tous deux terminé sur le podium.

L’une des plus grandes chances était de passer de leur soi-disant philosophie sans sidepod à des sidepods plus larges qui sont plus conformes à Red Bull.

« Nous avons eu beaucoup de commentaires en tant qu’équipe au cours de la dernière année. Ces conversations constantes de » pourquoi cela ressemble à ça et nous ressemblons à ça, avons-nous essayé cela?’ Nous avons maintenant des pontons plus larges plus en direction de Red Bull et ce n’est pas ma décision d’aller dans cette direction », a déclaré Hamilton.

« C’est clair depuis que nous avons laissé tomber la voiture au sol lors du premier test, c’est la jumelle identique à la voiture de l’année dernière, à l’exception du rebond.

« Nous avons noté où nous en sommes et où nous nous sommes trompés, alors nous revenons lentement au front. C’est juste un long processus. »

