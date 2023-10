Lewis Hamilton : le pilote Mercedes dit qu’il entretient une « excellente relation » avec George Russell après la collision au Qatar | Actualités F1

Lewis Hamilton insiste sur le fait qu’il entretient une « excellente relation » avec George Russell après que les deux hommes se soient heurtés de manière spectaculaire lors du premier tour du Grand Prix du Qatar.

Hamilton a accepté la responsabilité de l’accident après avoir survolé l’extérieur avant le premier virage pour tenter de dépasser Russell et Max Verstappen.

Le duo Mercedes a établi un contact roue contre roue, ce qui a envoyé Hamilton hors de la course et a d’abord laissé Russell à l’arrière, mais il a traversé le peloton et a terminé quatrième.

L’incident fait suite à une fin animée du Grand Prix de Singapour, lorsque les deux Mercedes se sont affrontées dans une lutte à quatre pour la tête, et elles ont failli en venir aux mains à Suzuka une semaine plus tard également.

Hamilton et Russell ont tous deux signé de nouveaux contrats pour rester avec Mercedes jusqu’à fin 2025.

« Je pense que nous sommes une grande équipe. George et moi entretenons toujours d’excellentes relations. Nous discuterons et travaillerons », a déclaré Hamilton à Sky Italy.

« Je suis heureux d’assumer mes responsabilités en tant que gars plus âgé. Je ne pense pas que George avait nulle part où aller à ce moment-là.

« J’essayais de les devancer tous les deux et c’était une situation malheureuse. J’avais le pire pneu de tout le monde autour de moi, donc je devais essayer de prendre de l’avance. Gros risque, grosse pénalité. »

Il a ajouté aux journalistes : « La relation n’est pas rompue. Je n’ai aucun problème avec George, nous avons une excellente relation, nous travaillons et nous parlons toujours de choses.

« C’est donc vraiment malheureux et je suis sûr qu’il était frustré sur le moment comme moi. Mais nous en parlerons hors ligne et nous avancerons. Comme je l’ai dit, je m’excuse auprès de toute l’équipe. »

Hamilton et Russell ont-ils discuté du premier tour avant la course ?

Hamilton a commencé avec des pneus tendres et était du côté le plus propre de la grille, tandis que Mercedes a mis Russell sur les médiums et il était sur la partie la plus sale de la piste.

Il est probable que Hamilton obtienne toujours une meilleure descente jusqu’au premier virage et puisse être plus agressif avec les pneus tendres, car les pilotes ont plus d’adhérence et de confiance sur des pneus plus tendres lors du premier tour.

C’était un scénario dont les deux pilotes avaient discuté lors du briefing d’avant-course, mais cela n’a pas empêché les deux Mercedes d’avoir leur première collision ensemble.

« Avant la course, nous savions que nous avions des pneus différents, alors il (Russell) nous a dit ‘travaillons ensemble aujourd’hui' », a expliqué Hamilton.

« Nous parlions donc simplement de travailler ensemble. Ce n’était pas notre plan de nous réunir. C’est juste vraiment épuisant pour l’équipe. Nous avons tous travaillé si dur pour occuper cette position et je me sentais vraiment triste pour tout le monde pour ma part. dedans. »

Le directeur de la communication de Mercedes, Bradley Lord, a déclaré Sky Sports F1: « Nous en avons discuté dans la matinée. C’était un scénario que nous avions vécu et des performances de pneus de départ différentes et des choses comme ça. »

« Puis, à ce moment-là, ils ont tous manqué d’espace. George n’avait visiblement nulle part où aller, Lewis a essayé de suivre sa ligne et nous avons vu ce qui s’est passé.

« Malheureusement, ces choses peuvent arriver et vous ne pouvez pas tout programmer, même avec une discussion préalable. Nous en parlerons après, comme nous le faisons, et nous les passerons en revue et apprendrons ce que nous pouvons pour que cela ne se reproduise plus jamais, espérons-le. »

L’échec de Carlos Sainz à démarrer, en raison d’un problème de système d’alimentation en carburant, a permis à Russell de prendre la quatrième place contre la cinquième de Charles Leclerc et de permettre à Mercedes d’augmenter son avance à 28 points sur Ferrari dans la bataille pour la deuxième place du championnat des constructeurs.

Russell dit que son objectif est d’aider l’équipe dans cette bataille et Lord pense que l’équipe a fait de son mieux dans la course qui a suivi la collision.

« Au premier tour, avec George à l’arrière et Lewis dans les graviers, les choses n’avaient pas l’air brillantes du tout. Renverser la situation avec George en P4 et battre Ferrari un après-midi n’était pas quelque chose que nous aurions pu espérer une fois que nous n’étions qu’un. tour de course », a déclaré Lord.

« Ce qui aurait pu être est clair à voir. Nous étions dans le rythme des McLaren, probablement pas à portée de Max, mais il y a un double podium qui aurait pu être fait aujourd’hui. »

« Les si, les mais et les peut-être ne comptent pas vraiment dans ce sport, donc nous allons prendre ce que nous avons et en être heureux, mais cela aurait pu être bien plus. »

