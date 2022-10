Lewis Hamilton: le pilote Mercedes déclare que son voyage en Afrique l’a aidé à trouver la “paix” au milieu des défis de la Formule 1

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton parle à Naomi Schiff de son héritage et de l’origine de son nom de famille.

Après avoir raté de manière controversée un huitième championnat du monde de Formule 1 record en décembre, puis enduré la saison la plus décevante de sa carrière, Lewis Hamilton est “plus heureux que jamais”.

Le joueur de 37 ans pourrait être pardonné de s’être retrouvé dans une situation difficile après sa période la plus mouvementée dans le sport, mais a plutôt trouvé un but loin de la piste.

Au centre du voyage continu de découverte de soi qui a aidé Hamilton à trouver la «paix» face à la lutte professionnelle, se trouvait un voyage en Afrique en août pour explorer son héritage familial.

“C’est quelque chose que j’ai essayé d’en savoir plus”, a déclaré Hamilton en s’asseyant avec Sky Sports F1 Naomi Schiff avant le Grand Prix de Singapour.

“Ce n’est que lorsque j’ai atteint la trentaine que j’ai voulu emprunter cette voie de la découverte, pour essayer de comprendre, d’où vient le nom de Hamilton ? D’où sommes-nous originaires ? D’où sont venus les esclaves ? les navires en provenance des Caraïbes ? »

Faisant peut-être allusion à la possibilité qu’il documente son voyage, Hamilton poursuit: “Donc, je suis en train de suivre ce processus maintenant et je ne peux pas trop en dire pour le moment.

“Mais ce que j’ai découvert, c’est comment nous avons obtenu le nom de Hamilton. C’était un propriétaire d’esclaves écossais, Robert Hamilton, qui avait alors une plantation, avait environ 150 esclaves, et évidemment à un moment donné, les esclaves ont pris le nom du propriétaire d’esclave.

“Il y avait un autre propriétaire d’esclaves dont le deuxième nom était Davidson, donc mon grand-père a fini par s’appeler Davidson-Hamilton, les deux que j’ai à mon nom, donc c’est plutôt cool d’en savoir un peu plus.”

“Essayer de comprendre votre place dans le monde”

Beaucoup connaissent déjà l’histoire de Hamilton en F1, le garçon qui, avec son père incroyablement dévoué, a surmonté défi après défi pour devenir le pilote le plus titré de tous les temps.

Les multiples emplois que le père d’Hamilton, Anthony, a dû occuper pour financer la carrière de karting de son enfant ont été bien documentés, alors qu’il est également largement admis que lorsque Hamilton a fait ses débuts en 2007, la Formule 1 n’était pas un sport où un pilote de son profil serait accueilli.

“Devoir opérer dans une organisation à prédominance blanche, devoir parler différemment, être différent, je me souviens des pressions de l’idée que je devais être différent”, a déclaré Hamilton, qui reste le seul pilote noir à avoir couru en F1.

“J’ai parlé il y a de nombreuses années du sentiment que je devais me faufiler dans une forme différente pour m’intégrer. Il y a une forme qui peut entrer en F1 et si vous n’êtes pas cette forme, alors vous n’êtes pas le bienvenu. Engagez-vous là-dedans juste pour pouvoir vous en sortir, puis quand vous entrez, vous pouvez lentement devenir vous-même, et c’est ce que j’ai fait.”

Alors que la réflexion sur le passé trouble toujours Hamilton, il dit que c’est aussi ce qui l’a en partie motivé à voyager en Afrique.

“Je pense que c’était juste vraiment essayer de comprendre votre place dans le monde”, dit-il. “En grandissant, j’ai eu beaucoup d’expériences traumatisantes avec la discrimination, que même récemment, je rendais visite à mes parents et ils ont dit” vous ne nous en avez jamais parlé “.”

Un autre facteur clé dans la planification de son voyage a été de trouver un but après la conclusion dramatique de la saison 2021 à Abu Dhabi en décembre. Hamilton avait parfaitement piloté et était sur le point d’être couronné champion, avant qu’une décision ad hoc extrêmement controversée du directeur de course ne voit Max Verstappen le dépasser dans le dernier tour.

Après avoir été fait chevalier à Londres quelques jours seulement après l’incident, Hamilton a pratiquement disparu des yeux du public pendant les deux mois suivants, laissant le temps de se concentrer sur lui-même.

“J’ai pris la décision en janvier que j’allais entreprendre ce genre de découverte”, a déclaré Hamilton. “Après le Nouvel An, je pensais à la façon dont je voulais vivre avec plus d’intention et planifier à l’avance, ce que je ne fais jamais. C’est un peu l’impulsion du moment, et le plus souvent quand c’est comme ça, vous n’optimisez pas toujours le temps, vous n’êtes pas toujours là où vous voulez vraiment être.

“Puis venant d’une période assez difficile à la fin de l’année dernière, et s’en remettant, se recentrant sur une saison. Puis avoir quelque chose à espérer parce que je l’avais planifié si longtemps à l’avance.”

Avec le voyage prévu, Hamilton a dû endurer plus de douleur sur la piste. Son équipe Mercedes, qui avait remporté huit titres constructeurs consécutifs, a été prise au dépourvu par les nouvelles réglementations radicales en matière de conception du sport pour 2022 et s’est retrouvée incapable de suivre ses rivaux Ferrari et Red Bull.

Au moment où la pause estivale de la F1 s’est déroulée en août, Hamilton avait depuis longtemps abandonné tout espoir de remporter le titre, et son grand rival de 2021 Verstappen se dirigeait vers une deuxième couronne consécutive.

“La patrie a une énergie particulière”

Heureusement pour Hamilton, sa décision de planifier à l’avance a permis de s’assurer qu’il n’était pas laissé au désespoir.

“Ce fut l’une des expériences les plus spéciales pour moi, sinon la plus spéciale”, a déclaré Hamilton. “Juste pour puiser dans un peu d’Afrique et découvrir quelques pays différents.

“Je ne suis pas allé dans les régions riches, je sais qu’il y a beaucoup de richesses et de grands bâtiments et entreprises, mais je voulais vraiment aller dans la partie la plus rare et la plus crue des pays et voir comment les gens vivent avec très peu.

“Pour moi, c’était vraiment stimulant, juste de penser que mes ancêtres auraient été dans l’une de ces tribus, et c’est magnifique.”

Hamilton a publié des mises à jour sur les réseaux sociaux alors qu’il passait du temps en Namibie, au Rwanda, au Kenya et en Tanzanie, se décrivant sur Instagram comme “complètement transformé” à la fin de son voyage de deux semaines.

“Nous vivons dans une telle bulle”, réfléchit-il. “Il se passe tellement de choses dans le monde et tant de gens luttent contre tant de choses. C’est triste de voir si vous vous asseyez vraiment et regardez les nouvelles, parce que c’est comme si c’était pire que jamais.

“Cette expérience d’aller en Afrique, de voir des gens avec si peu – je dis si peu mais ils ont aussi tout, ils sont si heureux – mais juste de voir une façon de vivre différente. On accumule trop de choses, on mange trop de nourriture , les choses que nous tenons pour acquises, les gens n’ont pas ce luxe et je pense que c’est vraiment génial d’avoir cette expérience pour mettre les choses en perspective.

“Là-bas, c’était juste quand j’étais le plus en paix. La patrie a une énergie spéciale là-bas, c’est comme le centre de la terre. Je pouvais sentir ces vibrations là-bas. C’était aussi la musique, les sourires des gens, la façon dont les gens partagent leur énergie. J’ai vu tellement de choses que je ne savais pas que j’allais vivre.

Malgré son retour sur la piste revigoré, Hamilton est resté sans victoire dans les quatre courses depuis la reprise de la saison, Verstappen étant désormais sur le point de sceller le titre.

Hamilton semble susceptible de perdre son record d’avoir remporté une course à chaque saison de sa carrière en F1, mais a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas dérangé par la possibilité que la séquence se termine, et il est difficile de ne pas le croire.

“Ça a été une bonne période, de transition”, dit-il. “Je sens vraiment que je suis plus heureux que je ne l’ai jamais été, ce qui est vraiment étrange parce que je ne gagne pas en course, et c’est vraiment ce que je préfère.

“Avoir du succès là-bas m’apporterait tellement de bonheur, mais je trouve plus de bonheur dans ma vie personnelle maintenant, étant juste plus à l’aise avec qui je suis, mon environnement et mes intentions.”