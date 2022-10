Lewis Hamilton: le pilote Mercedes déclare que la violation du plafond des coûts de Red Bull “suscite l’émotion” du titre controversé de Max Verstappen

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton estime que les émotions du résultat du championnat de l’année dernière ont été ramenées lors de la résolution de la violation du plafond des coûts de Red Bull

Lewis Hamilton estime que les émotions du résultat du championnat de l’année dernière ont été ramenées lors de la résolution de la violation du plafond des coûts de Red Bull

Lewis Hamilton a déclaré que le fait que Red Bull ait enfreint le plafond des coûts de la Formule 1 a suscité “l’émotion” d’avoir perdu de manière angoissante lors de sa bataille pour le championnat du monde 2021 avec Max Verstappen.

Le pilote Mercedes Hamilton s’est vu refuser un huitième championnat du monde dans des circonstances controversées, car un appel sans précédent du directeur de course Michael Masi a permis à Verstappen de prendre la tête dans le dernier tour, avant de remporter la course et le titre.

Hamilton a envisagé de s’éloigner du sport avant de revenir pour 2022 et de “passer à autre chose” après l’incident, mais admet que de vieilles blessures se sont rouvertes, l’équipe du Néerlandais ayant maintenant été reconnue coupable d’avoir enfreint le plafond budgétaire du sport lors de sa première saison de fonctionnement.

“Je n’ai pas nécessairement beaucoup d’opinion parce que je ne suis pas vraiment concentré là-dessus”, a déclaré Hamilton jeudi avant le Grand Prix des États-Unis de ce week-end.

“C’est arrivé dans le passé pour moi. Je dirais que j’avais quitté l’année dernière, et bien sûr, cette apparition à ce stade de la saison suscite définitivement de l’émotion chez de nombreuses personnes, les fans, pour tout le monde. s’est effondré à la fin de l’année dernière et en plus de cela, c’est arrivé.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Craig Slater de Sky Sports News fournit de nouvelles informations et analyses sur la saga du plafonnement des coûts de la F1 avant ce qui sera certainement un week-end dramatique au Texas Craig Slater de Sky Sports News fournit de nouvelles informations et analyses sur la saga du plafonnement des coûts de la F1 avant ce qui sera certainement un week-end dramatique au Texas

Alors que Verstappen a remporté le titre 2022 et que Red Bull est sur le point de mettre fin à la séquence de huit ans de championnat des constructeurs de Mercedes, les équipes rivales appellent à des sanctions importantes, arguant que la violation de 2021 a eu un impact sur cette saison et sera également un facteur. en 2023 si des mesures sévères ne sont pas prises.

La FIA aurait proposé les conditions d’un “accord de violation accepté” à Red Bull avant le GP des États-Unis de ce week-end, l’équipe devant maintenant décider d’accepter l’offre et probablement une peine moindre, ou de se présenter devant un jury. .

“Je ne suis pas le seul à pouvoir décider quelle est cette (punition)”, a déclaré Hamilton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky Sports pense qu’il y a un malaise parmi les autres équipes de Formule 1 envers Red Bull en raison des problèmes de plafonnement des coûts en cours Ted Kravitz de Sky Sports pense qu’il y a un malaise parmi les autres équipes de Formule 1 envers Red Bull en raison des problèmes de plafonnement des coûts en cours

“Le fait est que la rupture a affecté le résultat de l’année dernière, mais cela affecte également cette année, car ils auraient repris le même entraînement, le plus souvent peut-être cette saison, il y aurait des avantages à ce que cela se poursuive cette saison et il roule.

“Lorsque ces nouvelles règles sortent, si vous avez une longueur d’avance, il est très, très difficile de combler cet écart. Cela revient simplement à l’intégrité, nous devons nous en tenir aux valeurs fondamentales de ce qu’est ce sport.

“Nous avons eu une amende de 25 000 pour moi avec cet anneau dans le nez et une amende de 50 000 pour avoir cette aile et mise à mort en dernier dans la course, donc j’ai bon espoir, je crois vraiment que je dois croire en la FIA et le personnes qui dirigent cette équipe, qu’elles vont prendre les bonnes décisions. Quelles sont-elles, tout le monde a une opinion sur ce qui devrait ou ne devrait pas arriver, mais je ne lui donne pas d’énergie, j’essaie de gagner un course en ce moment.”

Russell : la punition doit réduire la performance

Le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, George Russell, a déclaré que la décision de la FIA serait un “moment décisif” pour la F1 et que même une amende de 100 millions de dollars ne serait pas une sanction suffisamment forte.

“Je pense que nous sommes tous intéressés de voir [the punishment] et ce sera un moment décisif pour le sport et la FIA lorsque nous entendrons le résultat de cette violation”, a déclaré Russell.

“Je pense que la réglementation sur le plafonnement des coûts a été un réel avantage et un impact positif pour le sport, en essayant d’instaurer des règles du jeu équitables.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell pense que la championne de la série W Jamie Chadwick mérite une chance en F1 après avoir remporté son troisième titre de la série W George Russell pense que la championne de la série W Jamie Chadwick mérite une chance en F1 après avoir remporté son troisième titre de la série W

“En ce qui concerne cela, nous vivons dans un monde tellement technique avec de petits détails où si vous dépassez la limite, vous êtes puni. Peu importe si c’est 100 grammes de carburant en trop, ou si vous êtes aile arrière – comme Lewis au Brésil – est trop large, vous êtes disqualifié et vous êtes puni en conséquence. En ce qui concerne l’argent que vous dépensez, c’est une infraction assez grave.

“S’ils ont trop dépensé et que cela a apporté des performances à leur voiture de course, cela doit être quelque chose qui leur enlève des performances. Donner une amende, qui n’a rien à voir avec leur développement global ou leurs performances, ne serait pas approprié.”

“Même si l’amende était d’une centaine de millions de dollars, ils accepteraient probablement cela et seraient satisfaits de cette punition. Alors que si vous parlez de réduire leur plafond de coûts ou de réduire le temps qu’ils peuvent passer dans la soufflerie, cela est vraiment dommageable.”

Bottas demande un penalty qui “fait vraiment mal” Red Bull

Le pilote Alfa Romeo Valtteri Bottas, qui était le coéquipier Mercedes de Hamilton lors de la bataille âprement disputée de 2021 avec Red Bull, a exigé une “sanction stricte et sévère”.

“Les règles sont les règles et si vous ne les suivez pas, il devrait y avoir une pénalité qui fait vraiment mal”, a déclaré Bottas.

“Vous ne voulez pas que quiconque ait envie de maximiser pendant un an et de le risquer avec le plafond budgétaire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen a estimé que les autres équipes étaient “hypocrites” au milieu des allégations selon lesquelles Red Bull aurait dépassé le plafond des coûts Max Verstappen a estimé que les autres équipes étaient “hypocrites” au milieu des allégations selon lesquelles Red Bull aurait dépassé le plafond des coûts

“J’espère personnellement que ce sera une sanction stricte et sévère parce que cela ne devrait pas arriver. Les règles sont les règles. Il y a beaucoup de règles en F1 et cela ne devrait pas être différent en termes de sanction.”

“Espérons que ce soit une bonne pénalité qui leur fasse vraiment mal, car j’étais dans la bagarre l’an dernier. Nous avons eu le titre des constructeurs mais nous avons raté le titre des pilotes de quelques points, et quelques millions peuvent faire une grande, grande différence. “

Ferrari a été le challenger le plus proche de Red Bull cette saison, et leur pilote Carlos Sainz dit que la FIA doit prendre une décision qui assure “l’équité”.

“Je pense que chaque équipe et chaque pilote, nous voulons avant tout de la clarté, et ensuite, de l’équité”, a déclaré Sainz. “Nous savons tous combien un-deux-trois-quatre, je ne connais pas le nombre, un million peut apporter au développement et à la vitesse des voitures en F1.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Carlos Sainz dit que c’était un “énorme effort” pour respecter le plafond budgétaire et qu’il devrait être “respecté” Carlos Sainz dit que c’était un “énorme effort” pour respecter le plafond budgétaire et qu’il devrait être “respecté”

“C’est pourquoi il y a quelques années, toutes les meilleures équipes dépensaient 350 millions, et maintenant nous en dépensons 150 pour garder ces choses sous contrôle.

“J’espère juste que s’il y a une pénalité, la pénalité est relativement assez importante pour couper l’appétit de dépenser deux ou trois millions de dollars à gaspiller pour la voiture de l’année prochaine, parce que vous pensez que la voiture de l’année prochaine en vaut plus que l’autre année, et alors vous prenez une pénalité pour cela.

“Je pense juste que cela doit être fair-play pour tout le monde, et s’il y a un plafond de coûts, il doit être respecté et j’espère juste que la FIA prendra la bonne décision pour s’assurer que tout le monde le respecte.”