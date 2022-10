Lewis Hamilton: le pilote Mercedes confirme son intention de signer un nouveau contrat “pluriannuel” avec l’équipe

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton dit qu’il espère que Mercedes pourra être compétitive au GP de Mexico ce week-end

Lewis Hamilton dit qu’il espère que Mercedes pourra être compétitive au GP de Mexico ce week-end

Lewis Hamilton a révélé qu’il prévoyait de signer un nouveau contrat “pluriannuel” avec Mercedes qui verra le septuple champion du monde courir jusqu’à la quarantaine.

Le joueur de 37 ans a déclaré plus tôt dans sa carrière qu’il n’envisageait pas de courir à un tel âge, mais après avoir perdu contre Max Verstappen de Red Bull sur deux titres de pilotes successifs, insiste sur le fait que Mercedes “a un championnat que nous devons récupérer “.

Les intérêts de Hamilton en dehors de la Formule 1 incluent la lutte pour l’égalité sociale et raciale, la mode, la musique, le cinéma et le fait de devenir récemment copropriétaire d’une équipe de la NFL, mais il est catégorique : le sport reste sa priorité.

“Pour être honnête, je ne mets pas de limite”, a déclaré Hamilton jeudi avant le Grand Prix de Mexico.

“Je prévois de conclure un contrat pluriannuel avec mon équipe.

Hamilton s’est entretenu avec les médias jeudi avant le GP de Mexico

“Je ne sais vraiment, vraiment pas ce que les cinq prochaines années (tiendront). Je pense que nous essayons toujours de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de grandes choses qui sont mises en place, comme je viens de lancer une société de production ce semaine, mais je me sens bien dans ma tête et dans mon corps.

“Je veux continuer, je pense qu’il y a plus de choses à accomplir ensemble donc je veux être ici plus longtemps.”

Hamilton a envisagé de quitter le sport après s’être vu refuser de manière angoissante – et controversée – un huitième titre mondial en 2021, et a enduré la campagne la plus difficile de sa carrière cette année alors que Mercedes se débattait, avec la domination de Red Bull.

Le Britannique pense que les défis auxquels l’équipe a été confrontée au cours des 12 derniers mois rendront le retour au sommet encore plus satisfaisant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Craig Slater et Paul Di Resta de Sky Sports discutent de la possibilité pour Lewis Hamilton de récupérer le titre mondial de Formule 1 au milieu de la domination de Max Verstappen et Red Bull Craig Slater et Paul Di Resta de Sky Sports discutent de la possibilité pour Lewis Hamilton de récupérer le titre mondial de Formule 1 au milieu de la domination de Max Verstappen et Red Bull

Il a dit. “Si nous avions une année comme l’année dernière et que nous étions en tête toute l’année, qui sait où je serais ?

“Chaque année, vous devez vous demander si vous êtes prêt à donner autant sinon plus que lorsque vous avez commencé. Êtes-vous prêt à donner tout votre temps pour vous préparer, vous entraîner et travailler avec l’équipe et livrer ?

“S’il y a un moment où j’arrive et que je suis juste en train de rouler, alors c’est à ce moment-là que je n’appartiens pas ici et que je ne mérite pas la position ici, et c’est à ce moment-là que je devrais m’arrêter. Je me demande si si je suis capable de le faire et si je veux le faire, et la réponse est oui.

“Nous avons évidemment un championnat que nous devons récupérer, et j’aime la mission et ce défi avec mon équipe.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La bataille pour la P1 continue alors que Max Verstappen se bat pour prendre la tête de Lewis Hamilton au Grand Prix des États-Unis La bataille pour la P1 continue alors que Max Verstappen se bat pour prendre la tête de Lewis Hamilton au Grand Prix des États-Unis

Hamilton, qui a parlé ouvertement des défis auxquels il a été confronté avec sa santé mentale dans le passé, a déclaré que l’un des points forts de la période de test de Mercedes a été de voir ses collègues masculins s’ouvrir.

“Chaque personne qui est de retour ici a donné tellement de temps dans sa vie sur la route, année après année, et celle-ci a été vraiment, vraiment difficile pour nous tous à bien des égards”, a déclaré Hamilton,

“Mais c’était beau de voir le voyage que tout le monde a fait individuellement, mais aussi collectivement comment nous nous sommes rapprochés et rapprochés, rapprochés les uns des autres, plus ouverts.

“Avec une salle vraiment pleine d’hommes le plus souvent, montrant davantage leur vulnérabilité, cela a été un processus vraiment intéressant, et je suis reconnaissant d’en faire partie.

“J’ai hâte que nous revenions au succès, que nous remportions enfin cette victoire, que nous remportions ce championnat – cela va rendre tous ces moments difficiles intéressants.”