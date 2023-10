Lewis Hamilton a accusé la FIA de « mauvaise communication » suite à son examen de sa conduite au Grand Prix du Qatar, mais admet qu’il a eu tort de traverser une piste en direct.

Hamilton a initialement été condamné à une amende de 50 000 € (43 600 £) – dont la moitié est suspendue pour le reste de la saison – pour avoir traversé la piste alors que la course était sous la voiture de sécurité après une chute au premier virage lors d’une collision avec l’équipe. mon ami George Russell.

La FIA a annoncé dimanche – une semaine entière après la course – qu’elle réexaminait le comportement du pilote Mercedes « compte tenu de son statut de modèle » sur fond d’inquiétudes « sur l’impression que ses actions ont pu créer sur les jeunes pilotes », avec le texte de la déclaration laissant Hamilton – et bien d’autres – légèrement perplexe.

Le septuple champion du monde a confirmé qu’il avait rencontré la FIA à Austin avant le Grand Prix des États-Unis de ce week-end, et a déclaré qu’il était en accord avec l’instance dirigeante du sport dans ses tentatives pour garantir qu’il n’y ait pas de répétition de l’incident du Qatar.

« Je ne pense pas avoir été choisi. En fin de compte, je pense que c’est simplement dû à une mauvaise communication. Je ne pense pas que ce qu’ils ont dit corresponde exactement à ce qu’ils voulaient dire », a déclaré Hamilton.

« Je pense que ce qu’ils veulent dire, c’est qu’ils vont simplement chercher comment ils peuvent y faire face. Ce genre de choses. Nous avons été obligés de faire en sorte que cela n’arrive pas.

« Si vous regardez bien, je pense qu’il y a eu récemment un incident de karting au cours duquel un enfant a été heurté. Nous devons donc vraiment nous assurer que nous nous concentrons continuellement sur la sécurité et je pense que c’est vraiment à l’origine du problème. Mais je pense simplement qu’ils il faudra probablement parler à leur agent de relations publiques pour faire un meilleur travail. »

La moitié de l’amende infligée à Hamilton était payable, l’autre moitié étant suspendue à condition qu’il n’y ait pas d’autre infraction de même nature pendant le reste de 2023. Hamilton a également reçu une réprimande officielle des commissaires sportifs, sa première de la saison.

« Quand j’étais assis dans le bureau des commissaires sportifs, j’ai levé les mains. Dans le feu de l’action, c’était une mauvaise décision », a ajouté Hamilton.

« Ce qui est important, c’est d’envoyer le bon message, en particulier aux jeunes pilotes, dans tous les rangs, que ce n’est pas la bonne chose à faire. Je me suis excusé à l’époque et je pense qu’ils cherchent simplement comment s’assurer que cela n’arrive pas à l’avenir. »

Hamilton a également réagi à l’annonce de jeudi selon laquelle les commissaires de F1 pourront infliger aux pilotes une amende maximale d’un million d’euros (871 500 £) après que l’instance dirigeante du sport a approuvé une augmentation par rapport à la limite actuelle de 250 000 € (217 900 £).

L’homme de 38 ans, ayant pris connaissance de la nouvelle règle lors de sa conférence de presse jeudi, a insisté sur le fait que l’argent généré par l’augmentation des amendes devait aller à « la bonne cause ».

La FIA a annoncé la modification de son Code sportif international (ISC) dans un communiqué après une réunion de son Conseil mondial du sport automobile à Genève jeudi.

Hamilton a déclaré : « Je ne sais pas exactement à quoi cela fait référence. Mais je pense que nous devons… quand il s’agit de choses comme celle-ci, nous devons vraiment réfléchir au message qui envoie à ceux qui regardent. »

« S’ils doivent être condamnés à une amende d’un million, alors assurons-nous que 100 pour cent de cette somme soit reversée à la bonne cause.

« Il y a beaucoup d’argent dans toute cette industrie et nous devons faire beaucoup plus en termes de création d’une meilleure accessibilité, d’une meilleure diversité, de plus d’opportunités pour les gens qui n’ont normalement pas la chance de se lancer dans un sport comme celui-ci. » Il y a tellement de causes à travers le monde. C’est la seule façon pour eux d’obtenir ce million de ma part. «

Hamilton était assis aux côtés de Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Charles Leclerc et Max Verstappen lors de la conférence de presse, les autres pilotes semblant également surpris par la règle.

Magnussen a déclaré que l’amende « semble ridicule », Ricciardo pense que c’est « effrayant » et Leclerc a révélé que certains pilotes ne gagnent même pas ce montant en une saison.

George Russell a l’impression que les amendes « deviennent incontrôlables » et que « les chiffres sont diffusés dans l’air du temps ».

« Je pense que c’est assez ridicule qu’un pilote puisse être condamné à une amende d’un million d’euros. Lors de ma première année de Formule 1, j’avais un salaire à cinq chiffres et j’ai en fait perdu plus de six chiffres au cours de cette première année en payant mon entraîneur et mes vols. , en payant un assistant et c’est probablement le cas pour 25 pour cent du réseau », a-t-il déclaré.

« Nous faisons ce que nous aimons, donc nous ne nous en plaignons pas. Mais si vous prenez un pilote d’une année qui perd probablement plus de 100 000 € à la fin de l’année à cause des investissements qu’il doit faire, tout va bien. » leur un million. Que va-t-il se passer ? »

Il a ajouté : « Nous avons déjà demandé à la FIA de savoir où vont ces amendes, quelles en sont les causes. Cela doit être réinvesti dans la base, mais jusqu’à présent, nous n’avons eu aucune réponse sur la direction que cela prendra. .

« S’ils croient vraiment qu’une amende d’un million d’euros en vaut la peine et que cet argent va être réinvesti dans le sport, alors peut-être que l’un des pilotes qui est bien payé est heureux de payer cette amende. Mais cela semble obscène. »





