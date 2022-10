Lewis Hamilton: le chef de Mercedes, Toto Wolff, dit que Brit peut imiter Tom Brady en roulant jusqu’à la quarantaine

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen de Red Bull partira en tête de la grille devant la paire Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton au Grand Prix de Mexico.

Max Verstappen de Red Bull partira en tête de la grille devant la paire Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton au Grand Prix de Mexico.

Toto Wolff dit qu’il s’attend à ce que Lewis Hamilton conclue un nouvel accord avec Mercedes au cours de l’hiver et que le septuple champion du monde puisse imiter Tom Brady en continuant dans la quarantaine.

Hamilton, 37 ans, a confirmé plus tôt cette semaine qu’il avait l’intention de signer une prolongation “pluriannuelle” de son contrat actuel avec Mercedes, qui expire à la fin de la saison 2023.

Un tel accord verrait le septuple champion du monde courir jusqu’à la quarantaine alors qu’il cherche un huitième titre de pilote record, et le patron de Mercedes, Wolff, a confirmé que le siège appartenait “à 100%” à Hamilton, s’il veut continuer.

“Nous n’avons entamé aucune discussion”, a déclaré Wolff samedi après que Hamilton se soit qualifié troisième pour le Grand Prix de Mexico dimanche, après quoi il reste deux courses cette saison.

“Nous voulons définitivement terminer la saison, puis trouver un moment de calme pendant l’hiver, comme nous l’avons fait la dernière fois.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Toto Wolff réagit après une séance de qualification positive pour Mercedes au Mexique, avec George Russell en deuxième et Lewis Hamilton en troisième Toto Wolff réagit après une séance de qualification positive pour Mercedes au Mexique, avec George Russell en deuxième et Lewis Hamilton en troisième

Hamilton, qui a remporté six de ses titres au cours de ses 10 années avec Mercedes, est devenu une figure influente au sein de l’équipe allemande, et Wolff admet que ses considérations sur un nouveau contrat incluent les activités de Hamilton en dehors de la voiture.

“Il est bien plus qu’un pilote pour nous maintenant”, a déclaré Wolff.

“Et même si nous ne parlons pas d’une fin de carrière, il est également important de parler de son rôle d’ambassadeur de Mercedes et des nombreux sponsors que nous avons et de l’implication qu’il peut avoir dans notre univers plus large.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton était satisfait des performances de sa Mercedes après s’être qualifié troisième pour le Grand Prix de Mexico Lewis Hamilton était satisfait des performances de sa Mercedes après s’être qualifié troisième pour le Grand Prix de Mexico

Hamilton est l’un des pilotes actifs les plus âgés de Formule 1, junior seulement derrière Fernando Alonso, âgé de 4 ans, mais a déclaré qu’il “se sentait toujours jeune” et qu’il ne mettrait aucune limite sur la durée pendant laquelle il pourrait continuer.

Wolff a convenu que le Britannique était loin d’être terminé et a suggéré qu’il pourrait imiter la star du football américain Tom Brady, qui continue de concourir dans la NFL à l’âge de 45 ans.

“Vous pouvez voir les athlètes d’aujourd’hui repousser les limites en termes d’âge”, a déclaré Wolff.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, lance une passe de touché au receveur large Julio Jones, qui se fraye un chemin au-dessus de la ligne de but Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, lance une passe de touché au receveur large Julio Jones, qui se fraye un chemin au-dessus de la ligne de but

“Pour moi, Fernando (Alonso) est performant à un très haut niveau et vous regardez, pour moi, le meilleur athlète du monde, Tom Brady, sur le terrain se faire tacler et lancer une balle à 45 ans.

“Tant que vous continuez à prendre soin de vous et de vos capteurs cognitifs, je pense qu’il a encore de nombreuses années devant lui.

“Je suis à peu près certain que ce sera le cas ici dans l’équipe.”