Lewis Hamilton lance la fondation caritative Mission 44 avec un engagement personnel de 20 millions de livres sterling

Lewis Hamilton a fait un engagement personnel de 20 millions de livres sterling alors que le septuple champion du monde de F1 lance une nouvelle fondation caritative pour soutenir les groupes sous-représentés au Royaume-Uni.

Mission 44 soutiendra « les organisations et les programmes qui réduisent l’écart entre les systèmes d’emploi et d’éducation, par le biais de partenariats, de collaborations, d’octroi de subventions et de plaidoyer ».

L’initiative solidaire entre Hamilton et son équipe Mercedes annoncée au début de cette année figurera également sous Mission 44 et s’appellera Ignite. Cela se concentrera sur l’augmentation de la représentation de divers horizons dans l’étude des matières STEM et de l’ingénierie en plus de l’industrie au sens large.

« Soutenir les ambitions des jeunes sous-représentés a toujours été important pour moi et Mission 44 représente mon engagement à créer un véritable changement au sein de cette communauté », a déclaré Hamilton.

« Au début de ma vie, j’ai pu constater à quel point le fait d’être issu d’un milieu sous-représenté peut affecter votre avenir, mais heureusement pour moi, j’ai pu surmonter ces obstacles grâce à des opportunités et à du soutien. Je veux m’assurer que d’autres jeunes issus de milieux similaires sont capables de faire de même.

« Je suis très reconnaissant que Mercedes se joigne à moi pour notre initiative Ignite, dans le but d’améliorer la représentation au sein de l’industrie du sport automobile. Les conclusions de la Commission Hamilton et ses recommandations nous ont fourni une base fantastique pour commencer notre travail.

« Le changement au sein de l’industrie est attendu depuis longtemps, mais nous sommes maintenant fermement sur la voie de la transformer pour le mieux. »

4:34 Natalie Pinkham de Sky F1 s’est entretenue avec Lewis Hamilton pour réfléchir à son année et à la » Commission Hamilton « , qui vise à améliorer la diversité en F1 et au-delà Natalie Pinkham de Sky F1 s’est entretenue avec Lewis Hamilton pour réfléchir à son année et à la « Commission Hamilton », qui vise à améliorer la diversité en F1 et au-delà

La fondation utilisera les travaux de la Commission Hamilton, qui a révélé plus tôt ce mois-ci ses conclusions sur la raison de la sous-représentation des Noirs dans l’industrie du sport automobile et a mis en évidence des raisons sociétales.

« La mission 44 s’engagera à s’attaquer directement à certains de ces problèmes, mais elle comprend également la nécessité de soutenir d’autres groupes sous-représentés qui risquent d’être laissés pour compte », a ajouté le communiqué.

Mercedes ayant apporté tout son soutien aux projets de Hamilton en plus de mettre en œuvre ses propres programmes pour améliorer la diversité, le patron de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré : « Nous sommes ravis et fiers d’être aux côtés de Lewis aujourd’hui pour l’annonce de Mission 44 et de l’initiative Ignite.

« Lewis a longtemps parlé des défis auxquels il a été confronté dans le sport automobile. Sa détermination à transformer son expérience en une action aussi puissante et décisive est une mesure à la fois de son caractère et de son engagement indéfectible à aider les gens à réaliser leur potentiel.

« Chez Mercedes, nous avons écouté et travaillé en étroite collaboration avec Lewis au cours de la dernière année pour comprendre comment nous pouvons aider à ouvrir notre sport pour atteindre une main-d’œuvre plus diversifiée et inclusive au sein de notre propre équipe. L’opportunité de travailler ensemble via Ignite, avec Mission 44 et notre propre programme Accelerate 25, est à la fois passionnant et stimulant.

« Nous sommes impatients de commencer et espérons que nos actions permettront à beaucoup plus de personnes de découvrir les sensations fortes du sport automobile à l’avenir. »