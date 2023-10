Lewis Hamilton : La collision de George Russell est « 100 % de ma faute » alors qu’il s’excuse auprès de Mercedes au GP du Qatar

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les coéquipiers de Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, entrent en collision lors du premier tour du Grand Prix du Qatar.

Les coéquipiers de Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, entrent en collision lors du premier tour du Grand Prix du Qatar.

Lewis Hamilton s’est excusé auprès de George Russell et de Mercedes après avoir pris « 100 % de faute » pour la collision au premier virage avec son coéquipier au départ du Grand Prix du Qatar.

Les pilotes Mercedes se sont réunis alors qu’ils affrontaient Max Verstappen pour la tête dans le premier virage. Hamilton, partant avec des pneus tendres plus adhérents par rapport aux pneus médiums plus lents de Verstappen et Russell, a tenté de contourner l’extérieur de la Mercedes sœur, mais a touché la roue avant de son compatriote et s’est retrouvé dans le gravier.

Les deux pilotes se sont d’abord blâmés à la radio de l’équipe, mais Hamilton n’a pas tardé à accepter la responsabilité dans ses interviews à son retour au paddock.

Avant même de voir une rediffusion de l’incident, Hamilton, abattu, avait dit Sky Sports F1: « Je suis vraiment désolé pour mon équipe. C’était l’occasion aujourd’hui de marquer de bons points.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Hamilton dit qu’il assume la responsabilité de la collision avec son coéquipier tandis que Russell estime que les deux se respectent et qu’ils surmonteront cet incident. Hamilton dit qu’il assume la responsabilité de la collision avec son coéquipier tandis que Russell estime que les deux se respectent et qu’ils surmonteront cet incident.

« Dans le feu de l’action, je n’ai pas vraiment compris ce qui s’est passé, j’ai juste évidemment senti le coup par derrière.

« Mais je ne pense pas que George ait probablement où aller et, oui, c’est juste une de ces situations vraiment malheureuses.

« Je veux dire, je suis heureux d’assumer mes responsabilités en tant que plus âgé. »

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Et après avoir vu une rediffusion peu de temps après, Hamilton a ensuite réaffirmé sa faute et ses excuses à l’équipe sur les réseaux sociaux.

« J’ai regardé la rediffusion et c’était à 100% de ma faute et j’en assume l’entière responsabilité », a-t-il posté sur X.

« Toutes mes excuses à mon équipe et à George. »

Les experts de Sky F1 sur la responsabilité de la collision Hamilton-Russell

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Karun Chandhok examine de plus près la collision du premier tour avec Mercedes Karun Chandhok examine de plus près la collision du premier tour avec Mercedes

Nico Rosberg de Sky Sports F1 :

« C’était une erreur à 100% de Lewis. C’est une légère erreur de jugement. Pas une grosse erreur de jugement. Il ne laisse pas assez d’espace à George.

« Tout dépend de Lewis, ce qu’il a déjà admis. »

Karun Chandhok de Sky Sports F1 :

« Russell n’avait pas de marge de manœuvre.

« Il ne pouvait pas bouger vers la droite parce que Verstappen était là. Lewis a contourné l’extérieur pour la fente et a établi ce contact.

« Verstappen était là où il était, il ne bougeait pas et Russell ne pouvait pas bouger. Le fait est que, parmi ces deux pilotes, George n’aurait pas pu donner plus de place à Lewis, mais Lewis aurait pu donner plus de place. »

Plus à venir…