Lewis Hamilton ignore les huées au GP de Hongrie après avoir remporté la pole position lors de la première course depuis la controverse de Silverstone

Lewis Hamilton a été hué par certains fans après s’être qualifié en pole pour le Grand Prix de Hongrie

Lewis Hamilton a déclaré qu’être soumis aux huées d’une partie de la foule lors du GP de Hongrie ne servirait qu’à « m’alimenter » pour être encore plus fort.

Le champion du monde a reçu des railleries après s’être qualifié en pole position, à la fois lorsqu’il est sorti de sa Mercedes, puis lorsqu’il a parlé à Johnny Herbert de Sky F1 lors de l’interview d’après-session.

Hamilton haussa les épaules.

« Honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi bien avec les huées », a déclaré Hamilton. « Si quoi que ce soit, cela me nourrit. Alors ça ne me dérange pas vraiment. »

La Hongrie suit deux semaines après le GP de Grande-Bretagne à Silverstone, lorsque Hamilton et Max Verstappen sont entrés en collision avec la chute de ce dernier. La controverse et les retombées se sont avérées polarisantes et ont continué de dominer l’événement de ce week-end à Budapest.

2:18 Lewis Hamilton a été surpris par le rythme de Mercedes alors que lui et Valtteri Bottas ont assuré un verrouillage au premier rang Lewis Hamilton a été surpris par le rythme de Mercedes alors que lui et Valtteri Bottas ont assuré un verrouillage au premier rang

S’exprimant lors de la conférence de presse sur les huées, Hamilton a ajouté: « C’est du sport, non? Et les gens agissent de manière sauvage quand c’est du sport, c’est de la compétition, et je ne le prends pas à cœur.

« Je dois faire quelque chose de bien pour être devant. Sinon, c’est plutôt bien pour moi. »

Valtteri Bottas, le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, a défendu le septuple champion du monde.

Après avoir terminé une réponse à une question sans rapport sur les qualifications, Bottas a ajouté : « Je ne dis normalement pas ce que je pense de ce genre de choses, mais j’ai entendu beaucoup de huées à la fin des qualifications. Je ne comprends pas. il.

« J’aimerais que les gens se remettent en question, leur comportement, car je ne pense pas que ce soit juste. Nous sommes ici en tant qu’athlètes pour donner tout ce que nous avons pour le sport que nous aimons.

2:31 Karun Chandhok revient sur les tours de qualification de Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le GP de Hongrie Karun Chandhok revient sur les tours de qualification de Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le GP de Hongrie

« Lewis a fait un tour incroyable à la fin et ensuite vous vous faites huer. Alors je pense que les gens, interrogez-vous simplement, ce n’est pas bien, ce n’est pas juste et nous ne voulons pas voir ce genre de choses. »

Verstappen a déclaré que les huées n’étaient « pas correctes », mais a déclaré que les chauffeurs étaient suffisamment professionnels pour bloquer les réactions négatives.

« Ce n’est pas agréable mais cela ne devrait influencer aucun d’entre nous », a déclaré le pilote Red Bull. « Je pense que nous sommes tous très professionnels et savons ce que nous devons faire sur la piste de toute façon. »