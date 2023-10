Lewis Hamilton : George Russell s’écrase au GP du Qatar « 100 % de ma faute » alors qu’il s’excuse auprès de Mercedes | Actualités F1

Lewis Hamilton s’est excusé auprès de George Russell et de Mercedes après avoir pris « 100 % de faute » pour la collision au premier virage avec son coéquipier au départ du Grand Prix du Qatar.

Les pilotes Mercedes se sont réunis alors qu’ils se sont alignés à trois avec Max Verstappen pour prendre la tête de la course dans le premier virage de la course de dimanche.

Hamilton, partant avec des pneus tendres plus adhérents par rapport aux pneus médiums plus lents de Verstappen et Russell, a tenté de contourner l’extérieur de la Mercedes sœur, mais a touché la roue avant de son compatriote et les deux voitures ont quitté la piste.

Les deux pilotes se sont d’abord blâmés à la radio de l’équipe, mais Hamilton n’a pas tardé à accepter la responsabilité dans ses interviews avec les médias une fois de retour dans le paddock.

Avant même de voir une rediffusion de l’incident, Hamilton, abattu, avait dit Sky Sports F1: « Je suis vraiment désolé pour mon équipe. C’était l’occasion aujourd’hui de marquer de bons points.

Hamilton dit qu’il assume la responsabilité de la collision avec son coéquipier tandis que Russell estime que les deux se respectent et qu’ils surmonteront cet incident.



« Dans le feu de l’action, je n’ai pas vraiment compris ce qui s’est passé, j’ai juste évidemment senti le coup par derrière.

« Mais je ne pense pas que George ait probablement où aller et, oui, c’est juste une de ces situations vraiment malheureuses.

« Je veux dire, je suis heureux d’assumer mes responsabilités en tant que plus âgé. »

Et après avoir vu une rediffusion peu de temps après, Hamilton a ensuite réaffirmé sa faute et présenté ses excuses à son équipe et à son coéquipier sur les réseaux sociaux.

« J’ai regardé la rediffusion et c’était à 100 % de ma faute et j’en assume l’entière responsabilité », a-t-il posté sur X.

« Toutes mes excuses à mon équipe et à George. »

Russell avait été particulièrement furieux de ce qui s’était passé dans les premiers messages radio de son équipe. Il avait été contraint de s’arrêter pour un nouvel aileron avant à la fin du premier tour, mais à partir de là, il a effectué une solide remontée jusqu’à la quatrième place.

Il s’est montré plus calme lors des interviews après la course. Lui aussi a ensuite publié un message sur les réseaux sociaux, qui présentait une image et une vidéo d’une étreinte d’après-course avec Hamilton et le message « pas de rancune ».

Russell a également écrit que « nous l’avons mal jugé aujourd’hui ».

Que s’est-il passé et qu’est-ce qui a été dit à la radio de l’équipe ?

Écoutez les échanges radio pendant que Hamilton et Russell expriment leur frustration face à la radio de l’équipe après leur collision au premier tour.



Partant deuxième avec Russell et troisième avec Hamilton derrière le poleman Verstappen après l’un de leurs meilleurs résultats de qualification de la saison, Mercedes a appliqué des stratégies de pneus séparés pour le début d’une course où la stratégie avait été compliquée par la FIA exigeant une durée maximale de relais de 18 tours par pneu. en raison de problèmes de sécurité.

Russell, comme Verstappen, a utilisé des pneus médiums pour le départ. Le composé marqué en jaune se situe au milieu de la gamme week-end de Pirelli et équilibre vitesse et durabilité.

Hamilton a commencé avec de nouveaux tendres, le composé marqué en rouge qui offre une vitesse et une adhérence initiales supérieures, mais perd en performances plus tôt, nécessitant généralement un arrêt au stand plus tôt.

Aux feux, les deux Mercedes ont pris de bons départs, Verstappen se déplaçant vers la droite pour couvrir Russell. Hamilton était initialement légèrement en retard à l’extérieur.

Alors que le peloton descendait la ligne droite des stands, le duo de tête a viré à gauche pour prendre la ligne de course pour le premier virage à droite, ce qui signifie que Hamilton a dû aller plus à gauche. Mais le septuple champion a senti une opportunité de lancer un mouvement autour de l’extérieur de la Mercedes sœur dans la zone de freinage du premier virage.

Mais ensuite, le désastre est arrivé.

Le pneu arrière droit de Hamilton a touché l’avant gauche de Russell, un impact décisif qui a vu le pneu se détacher de la jante et le septuple champion a quitté la piste, a reculé dans le gravier et a immédiatement quitté la course.

Russell a également fait un tête-à-queue mais a pu continuer bien que sa Mercedes ait été endommagée et il a donc dû faire des réparations à la fin du premier tour avec la voiture de sécurité désormais à la recherche de la voiture bloquée de Hamilton.

Puis sont venues plusieurs séries d’échanges radiophoniques d’équipe diffusés sur les chaînes de télévision mondiales alors que les pilotes – et l’équipe – tentaient de digérer ce qui venait de se passer après la règle cardinale du sport automobile : ne jamais s’écraser avec son coéquipier. – venait d’être cassé.

Russel

« [Expletive] Allez! Que diable?

« Les gars, allez. [Expletive] Deux courses d’affilée ! »

Peter Bonnington, l’ingénieur de course de Hamilton

« Lewis, j’espère que tu vas bien, mon pote ? »

Hamilton

« Ouais, j’ai été éliminé par mon propre coéquipier. »

Russel

« Désolé les gars, je ne regardais même pas derrière. J’étais juste concentré devant et il est venu de nulle part. Arghh ! »

Russel

« [Expletive]. Honnêtement, je ne trouve pas les mots. Je viens de voir les replays sur l’écran du téléviseur. Je ne pouvais rien faire. J’étais totalement pris en sandwich. »

Marcus Dudley, l’ingénieur de course de Russell

« Gardez la tête baissée, continuez dans cette course. »

Russel

« Ouais, je sais, je sais, je sais. C’est… [expletive] premier tour. »

Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes

« George, courons maintenant. Faisons de notre mieux. »

Les experts de Sky F1 expliquent où est la faute

Karun Chandhok examine de plus près la collision du premier tour avec Mercedes



Nico Rosberg de Sky Sports F1 :

« C’était une erreur à 100% de Lewis. C’est une légère erreur de jugement. Pas une grosse erreur de jugement. Il ne laisse pas assez d’espace à George.

« Tout dépend de Lewis, ce qu’il a déjà admis. »

Karun Chandhok de Sky Sports F1 :

« Russell n’avait pas de marge de manœuvre.

« Il ne pouvait pas bouger vers la droite parce que Verstappen était là. Lewis a contourné l’extérieur pour la fente et a établi ce contact.

« Verstappen était là où il était, il ne bougeait pas et Russell ne pouvait pas bouger. Le fait est que, parmi ces deux pilotes, George n’aurait pas pu donner plus de place à Lewis, mais Lewis aurait pu donner plus de place. »

Qu’ont dit Russell et Mercedes par la suite ? | L’équipe aurait-elle pu aborder le premier virage différemment ?

C’est la troisième course consécutive où les pilotes Mercedes se retrouvent en très étroite compagnie sur la piste et la deuxième où Russell exprime sa frustration face à la conduite de Hamilton à la radio.

Russell s’était calmé à la fin de la course, déclarant à Sky F1 : « Nous avions tous les deux la possibilité de monter sur le podium. Évidemment, rien n’était intentionnel dans les deux sens.

« Ces voitures sont très difficiles à voir quand vous courez – il y a de gros angles morts.

« Nous avons tous les deux tellement de respect l’un pour l’autre. Nous surmonterons cela et je suis sûr que nous parlerons et que tout ira bien. »

Avec le patron de l’équipe Toto Wolff absent pour la deuxième course consécutive alors qu’il continue de se remettre d’une récente opération au genou – l’Autrichien est resté en contact via interphone depuis chez lui, comme en témoigne son message à Russell après la collision – ses responsabilités habituelles sur la piste ont été encore une fois partagé par diverses personnalités de haut rang.

Bradley Lord, directeur des communications de l’équipe, a déclaré à Sky F1 : « Le pire départ possible et la pire chose qui puisse arriver à une équipe de course, voir vos deux voitures entrer en collision.

« Bien sûr, au premier tour avec George à l’arrière et Lewis dans les graviers, les choses n’avaient pas l’air brillantes du tout. Renverser la situation avec George en P4 et battre Ferrari un après-midi n’était pas quelque chose que nous aurions pu espérer une fois. nous étions à un tour de course. »

Interrogé sur ce dont ils avaient discuté avant la course avec les pilotes à propos du premier virage étant donné leurs pneus de départ différents, Lord a ajouté : « Nous en avons discuté le matin, donc c’était un scénario que nous avions vécu avec des performances différentes sur la ligne de départ. » au moment où ils ont manqué d’espace. Vous ne pouvez pas tout programmer, même avec une discussion préalable.

Sur le même sujet, Russell a déclaré : « Nous avons parlé de la progression de Lewis au premier virage. C’était juste une situation très difficile. »

