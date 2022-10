Lewis Hamilton frappe à l’effondrement de la série W | La Formule 1 engagée auprès des coureuses

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancienne pilote d’IndyCar Danica Patrick dit que les femmes doivent être “au bon endroit, au bon moment” pour faire leurs preuves dans le sport automobile

Lewis Hamilton pense que plus d’aide aurait dû être accordée à la série W après la fin prématurée de sa saison 2022 en raison de problèmes financiers.

La série de sport automobile entièrement féminine était censée tenir son avant-dernière manche de l’année en soutien au GP des États-Unis de Formule 1 de ce week-end, mais des problèmes de collecte de fonds les ont amenées à interrompre leur saison plus tôt.

Jamie Chadwick, leader britannique en fuite, a été couronnée championne pour la troisième fois, maintenant son record de 100 % au championnat.

Hamilton, s’adressant aux médias jeudi, a déclaré qu’il estimait que la F1 aurait dû faire plus pour aider la série W.

“Il n’y a pas assez de représentation à tous les niveaux, au sein de l’industrie”, a déclaré Hamilton.

“Et il n’y a pas vraiment de voie pour que ces jeunes pilotes incroyables accèdent même à la Formule 1, et puis il y a des gens qui disent que nous ne verrons jamais [another] jamais pilote féminine de F1. Ce n’est donc pas un bon récit à publier.

“Je pense donc que nous devons faire plus, et avec l’organisation, avec la Formule 1 et Liberty [Media, F1 owners] faire si bien, ce n’est pas beaucoup pour eux de pouvoir aider dans cet espace.”

On pense que la F1 a des plans pour les femmes dans le sport automobile et des rumeurs de paddock ont ​​circulé selon lesquelles elles pourraient même créer une série pour faire venir de jeunes pilotes féminines.

Un porte-parole de la F1 a déclaré Sports du ciel à ce sujet : “Nous nous engageons à assurer les meilleures opportunités possibles pour les femmes d’entrer dans notre sport et d’acquérir les compétences et l’expérience nécessaires pour atteindre le sommet de la F1.”

La série W, quant à elle, espère reprendre en 2023, bien que Chadwick ne soit très probablement pas sur la grille alors qu’elle fait une offre pour un tir aux États-Unis dans Indy Lights.

Que faudra-t-il pour obtenir la prochaine pilote féminine de F1 ?

Cela fait 30 ans qu’il n’y a pas eu de course de femme en F1, et Danica Patrick et Jenson Button de Sky Sports F1 ont eu leur mot à dire sur le sujet lors de la préparation des essais de vendredi.

“Je ne sais pas si c’est nécessairement sous la forme d’une série autant que c’est une culture et d’accepter et de leur donner une chance”, a déclaré Patrick, largement reconnue comme la femme la plus titrée de l’histoire de l’open-wheel américain. courses.

“Je viens d’une position unique où je viens de gravir les échelons, je n’ai pas piloté dans une série féminine, il n’y avait aucun élément féminin.

“Je suis une fille et je sais que cela m’a permis d’avoir des opportunités avec des sponsors, mais cela a quand même traversé les rangs classiques, donc vraiment ce qu’il faut pour rester et atteindre le sommet, c’est que vous avez de très bons trajets en cours de route. et êtes capable de montrer votre talent.

“Il faut donc vraiment une culture des gens qui possèdent des équipes qui croient en eux et leur donnent une chance, même s’il ne s’agit que d’un test pour voir de quoi ils sont capables.

“Je pense qu’il y a définitivement des sponsors qui sautent à bord parce que c’est unique de parrainer une fille et ils recevront beaucoup d’attention – mais ce qu’il faut, c’est cette conviction et cette foi qu’ils vont se rendre jusqu’au sommet .

“Je ne pense pas que ce soit nécessairement un sponsor qui n’aille pas jusqu’au sommet, c’est un pilote qui a tout le talent pour aller jusqu’au sommet.

“Il y a beaucoup d’hommes qui n’arrivent pas jusqu’au bout, ils ont juste besoin d’être au bon endroit au bon moment et d’avoir de bonnes opportunités avec une bonne voiture.

“J’ai toujours su dans mon cœur que si j’avais l’opportunité d’avoir une bonne voiture, je pourrais leur montrer de quoi j’étais capable et heureusement, cela a fonctionné pour moi et ma carrière et c’est ce qui doit arriver.”

Button, le champion du monde de F1 2009, a ajouté: “Je pense que pour moi, ayant la série W, je n’ai jamais été un grand fan de la séparation des hommes et des femmes en course, mais je pense aussi que c’est génial pour les jeunes enfants et les jeunes filles ayant un modèle comme Jamie Chadwick en tant que pilote.

“Quand vous regardez les jeunes, il y a un très petit pourcentage de femmes qui veulent vraiment continuer et courir des voitures et je pense que c’est parce qu’elles ne peuvent pas le voir.”