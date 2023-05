Lewis Hamilton: Ferrari n’a pas proposé de contrat au pilote Mercedes, déclare Frédéric Vasseur avant le GP de Monaco

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Naomi Schiff de Sky F1 est enthousiasmée par l’idée que le septuple champion du monde Lewis Hamilton pourrait passer à Ferrari

Ferrari n’a pas fait d’offre à Lewis Hamilton, a déclaré le directeur de l’équipe Frederic Vasseur.

Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que Ferrari avait fait une offre de 40 millions de livres sterling à Hamilton, le septuple champion du monde devant être agent libre pour 2024 en raison de l’expiration de son contrat Mercedes à la fin de cette saison.

Charles Leclerc et Carlos Sainz sont tous deux engagés pour rester chez Ferrari l’année prochaine.

« Pour plaisanter, je pourrais dire qu’il y a deux semaines, vous envoyiez Sainz chez Audi, il y a une semaine, vous envoyiez Leclerc chez Mercedes – maintenant je suis seul », a déclaré Vasseur avant le GP de Monaco ce week-end.

« Vous savez parfaitement qu’à ce stade de la saison, chaque semaine, vous aurez une histoire différente et nous n’envoyons pas d’offre à Lewis Hamilton, nous ne l’avons pas fait. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé avec Hamilton, ou le ferait-il, Vasseur a répondu: « Nous n’avons pas eu de discussions. Je pense que chaque équipe sur la grille aimerait avoir Hamilton à un moment donné, ce serait bull **** de ne pas dire quelque chose comme ça.

« Si je discute avec Hamilton, les 20 dernières années, j’ai discuté presque tous les week-ends avec Hamilton, je ne veux pas avoir à m’arrêter pour discuter avec lui parce que tu me poursuis. »

Pourquoi Hamilton partirait-il maintenant ?

Hamilton est quatrième du championnat des pilotes après cinq courses de la saison 2023, 63 points derrière le leader Max Verstappen, mais 12 points et 22 points devant respectivement Sainz et Leclerc de Ferrari.

Mercedes a également 18 points d’avance sur Ferrari au championnat des constructeurs, mais ces derniers ont décroché la pole position.

Sky Sports F1 Simon Lazenby se demande pourquoi Hamilton voudrait rejoindre une équipe qui est actuellement plus éloignée du championnat qu’il ne l’est actuellement.

« Après avoir regardé les cinq premières courses de la saison, je pense juste pourquoi prendrait-il la peine de bouger en ce moment? » il a dit.

« Ce n’est pas comme si quelqu’un d’autre, à part Aston Martin, avait fait des gains. Christian Horner disait après la course à Miami ‘où sont les autres ?’.

« Je comprends l’attrait de Ferrari, mais quand vous les regardez au cours des 15 dernières années, ils ont été des sous-performants en série – ils ont été une équipe en constante transition. Alors que Mercedes a le pedigree, ils ont fait une erreur philosophique et maintenant ils ‘ re en transition – peut-être que cette période de transition prendra l’année dernière, cette année et ils savent qu’ils ont déjà un an de retard si ces mises à niveau les amènent au point où ils sont sur une voie où ils peuvent jouer la guerre du développement avec Red Bull à partir de le début de la saison prochaine.

« C’est presque le choix de Hobson pour Lewis – pourquoi ne pas rester avec l’équipe qui vous a apporté tout ce succès plutôt que de risquer simplement de dire » j’étais un pilote Ferrari « pour un moment de votre carrière alors qu’ils ont vraiment une voiture rapide un samedi et ils ne le font pas un dimanche. »

