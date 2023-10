Lewis Hamilton félicite Max Verstappen pour sa saison « phénoménale » alors que le pilote Red Bull se rapproche du championnat du monde

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton insiste sur le fait qu’il a confiance en son équipe Mercedes et est optimiste quant à ses perspectives d’avenir.

Lewis Hamilton a félicité Max Verstappen pour sa campagne 2023 « phénoménale » et affirme que le pilote Red Bull et son équipe ont « élevé la barre » en Formule 1.

Verstappen est sur le point de remporter son troisième titre de pilote consécutif avant le Grand Prix du Qatar de ce week-end, le Néerlandais étant susceptible de compléter son triomphe lors du Sprint de samedi.

Depuis sa défaite controversée face à Verstappen lors de leur féroce lutte pour le titre en 2021, le septuple champion du monde Hamilton a rarement fait l’éloge de son rival.

Lorsqu’on lui a demandé ce que le triomphe de Verstappen ferait pour sa position dans le sport, Hamilton de Mercedes a répondu : « Je ne le classerais pas. Je pense que classer les gens est une chose basée sur l’opinion. »

« Je pense qu’il a mérité sa position, il a fait un travail incroyable avec le package dont il dispose.

« Lui et l’équipe ont été phénoménaux cette année, sans faute, et je pense qu’ils ont placé la barre plus haut.

« En tant qu’équipe, nous devons examiner cela et dire : ‘ok, ce sont les domaines que nous devons développer pour pouvoir rivaliser avec cela’.

« J’espère qu’à un moment donné, nous pourrons les combattre et les placer en position de défense, mais ils devraient certainement profiter de ce moment car ils ont travaillé pour cela. »

