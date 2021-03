L’ancien pilote de Formule 1 et commentateur de longue date, Martin Brundle, estime que le pilote de Mercedes et actuel champion du monde, Lewis Hamilton, se sent fatigué par tout ce qu’on lui demande et n’est plus aussi accessible qu’avant. Brundle a déclaré qu’il avait le sentiment en voyant ses interviews et a mentionné que le septuple champion du monde ne s’ouvre plus aux médias comme il le faisait auparavant.

« Il n’est pas aussi accessible qu’avant, mais c’est une mégastar mondiale et il est un peu fatigué par toutes les demandes que nous devons lui faire », il mentionné, ajoutant: «Je suis confus par son comportement initial. Puis je découvre qu’il s’installe et c’est parti.

Cependant, Hamilton s’est fait beaucoup plus entendre sur d’autres problèmes sociaux comme le changement climatique, l’exigence d’égalité et la lutte contre le racisme. Dans le dernier documentaire F1 de Netflix Conduire pour survivre: S3, il s’est demandé pourquoi il n’y avait pas assez de pilotes noirs sur la grille et a déclaré qu’il continuerait à parler et à chercher à faire une différence par rapport à sa position de puissance.

Le Britannique a également été très critique à l’égard de la F1 lorsque l’instance dirigeante a décidé d’aller de l’avant avec le GP d’Australie l’année dernière au milieu de la pandémie de coronavirus. Finalement, cependant, la course a été annulée car l’un des membres du personnel de McLaren a été testé positif pour le virus.

Les courses ont redémarré plus tard dans l’année et la domination de Mercedes s’est poursuivie en remportant le championnat des constructeurs et des pilotes.

Hamilton est actuellement sept fois champion du monde à égalité avec la légende de Ferrari et de la F1, Michael Schumacher. Le pilote de 36 ans a remporté le championnat des pilotes quatre années consécutives en 2017, 2018, 2019 et 2020 et cherchera à en faire cinq de suite et à devenir le pilote le plus titré de l’histoire du sport.

La saison de F1 2021 débute le 28 mars avec le Grand Prix de Bahreïn sur le circuit international de Bahreïn et comportera 23 courses.