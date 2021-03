Lewis Hamilton commence sa candidature pour un huitième championnat du monde des pilotes sans précédent cette semaine face à un ensemble de défis à relever, alors que la Formule 1 lance son ère de réduction des coûts avec un calendrier mondial record de 23 courses.

Le champion en titre a passé son 36e anniversaire en janvier et a connu des difficultés ce mois-ci lors des tests de pré-saison, qui ont été dominés par Max Verstappen et un Red Bull revigoré, après de longs retards engagés sur un contrat d’un an seulement, pour 2021, pendant le sport. bref hors saison.

Après avoir contracté Covid-19 et raté le Grand Prix de Sakhir l’année dernière, Hamilton était revenu pour être battu lors de la course de fin de saison à Abu Dhabi par Verstappen – un « blip » qui peut être considéré par certains comme un signal précoce d’un déclin. dans ses pouvoirs, qui auront encouragé non seulement le jeune Néerlandais, mais d’autres.

Après avoir remporté sept championnats constructeurs consécutifs – et sept «doubles» de titres par équipe et pilote – les «flèches noires» de Hamilton sont sérieusement menacées et lui et son coéquipier Valtteri Bottas le savent.

«Ils vont être un animal différent cette année», a déclaré Hamilton à propos de Red Bull, après des tests sur le circuit international de Bahreïn de Sakhir, où commence la saison 2021 de taille géante, une seconde consécutive dans les conditions du protocole pandémique.

«Ils ont réalisé une très bonne course avec une solide formation des deux pilotes et une très bonne voiture. Après les avoir vus gagner la dernière course, vous ne pouvez que supposer qu’ils seront juste là, en tête, dans la première course. Ce sera une longue bataille avec eux cette année.

La perspective d’une « bataille royale » roue à roue tant attendue entre les pilotes les plus remarquables du sport, malgré le retour de Fernando Alonso, sera accueillie par les fans de F1 du monde entier comme un antidote à la prévisibilité de l’année dernière lorsque Hamilton a remporté 11 et l’équipe. -mate Bottas deux des 17 courses.

Alors que Verstappen et son nouveau coéquipier Red Bull, Sergio Perez, ont parcouru 369 tours sans problème lors des essais, Mercedes a eu du mal à terminer 304, Hamilton a essuyé deux fois et souffre de problèmes de boîte de vitesses.

Le stratège en chef de l’équipe, James Vowles, a admis: «Personne dans le paddock ne pourra déterminer où il se trouve exactement, mais il y a quelques tendances – et je dirais que Red Bull est en avance sur les performances.

«Ils sont l’acte de classe de ce test, mais ce n’est qu’un test. Ce n’est pas une course.

Il a admis qu’une saison serrée est en perspective, comme Hamilton l’a également prédit alors qu’il creuse dans ses réserves pour une 15e année consécutive et, cette fois, en concurrence directe avec un concurrent féroce qui est de 13 ans son cadet.

Verstappen était ravi du puissant signal d’intention de son équipe lors du recrutement de Perez, puis lors des tests, mais il a déclaré que rien ne pouvait indiquer leur compétitivité avant de se qualifier lors de la course d’ouverture, la première à fonctionner avec des « réglementations financières » inscrites dans le règlement.

L’un des premiers résultats des réductions de coûts a été que les tests ont été réduits à seulement trois jours, tandis que les dépenses des équipes dans les budgets opérationnels cette année sont plafonnées à 145 millions de dollars (122 millions d’euros). Une nouvelle réduction à 140 millions est prévue pour 2022 lorsque la dernière refonte radicale du sport doit être introduite.

Cela signifie que cette saison ne verra que des modifications mineures des règles affectant les voitures, mais la combinaison de budgets réduits et d’autres changements peut constituer un plus grand défi pour les grandes équipes d’usine comme Mercedes ou Ferrari, que leurs plus petits adversaires.

Vitesse de test

Red Bull sait comment gagner des titres – ils ont remporté quatre championnats de pilotes successivement avec Sebastian Vettel – et Adrian Newey possède sans doute le meilleur concepteur de voitures de l’ère moderne.

La vitesse de Verstappen lors des tests a suggéré qu’ils avaient une voiture à la hauteur de son talent et de ses ambitions cette année.

Si cela s’avère vrai, l’assaut de Hamilton sur les records pourrait être interrompu dans une saison qui verra l’arrivée de deux « nouvelles » équipes à Aston Martin, un changement de marque de Racing Point et Alpine, anciennement Renault, et deux courses supplémentaires à Zandvoort. , pour la première fois depuis 1995, et Jeddah, en Arabie Saoudite où un circuit urbain à grande vitesse est prévu.

En plus du double champion Alonso de retour avec Alpine, plusieurs pilotes feront leurs débuts – Mick Schumacher, fils du septuple champion Michael, s’aligne aux côtés du Russe Nikita Mazepin pour Haas tandis que le très coté japonais Yuki Tsunoda a remplacé Daniil Kvyat à Alpha Tauri.

De plus, alors qu’un changement de garde semble être dans les airs, le passage de Perez à rejoindre Verstappen chez Red Bull a fait place à Vettel chez Aston Martin tandis que Carlos Sainz a quitté McLaren et a pris le siège de l’Allemand chez Ferrari.

À son tour, Daniel Ricciardo a rejoint McLaren et a été remplacé chez Alpine par Alonso.

Après un an dans le marasme, Ferrari espère mener la course derrière le duo de tête devant une McLaren renaissante, une Alpine ambitieuse et une Aston Martin, où Vettel cherche à récupérer son mojo.

Hamilton, peut-être distrait par ses nombreuses causes et engagements hors-piste, espère que son équipe bien huilée pourra récupérer pour rester hors de leur portée.