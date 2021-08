Lewis Hamilton exprime sa sympathie à Sebastian Vettel après la disqualification du GP de Hongrie

Lewis Hamilton a déclaré qu’il se sentait « vidé » pour Sebastian Vettel suite à la disqualification de l’Allemand de la deuxième place du GP de Hongrie

Hamilton a peut-être directement bénéficié de l’exclusion après la course, passant de la troisième à la deuxième place de Vettel et augmentant son avance au titre sur Max Verstappen de deux points supplémentaires, mais il a exprimé sa sympathie pour son rival de longue date après une solide performance de l’Aston Martin. pilote derrière le vainqueur surprise Esteban Ocon lors de la course remarquable de dimanche.

Postant sur son histoire Instagram lundi, Hamilton a déclaré: « Je suis tellement dégoûté pour Seb. C’est toujours un honneur d’être sur le podium avec vous et vous avez mérité ce résultat.

« Ce que vous faites dans votre nouvelle équipe est incroyable, continuez à vous battre et à pousser. A bientôt sur la bonne voie. »

La voiture de Vettel a été exclue des résultats dimanche soir après que le délégué technique de la FIA n’ait pas été en mesure de prélever un échantillon de carburant suffisant après la course. Seuls 0,3 litre de l’échantillon obligatoire de 1 litre ont pu être pompés hors de la voiture.

Aston Martin a déposé son intention de faire appel de la décision, après avoir déclaré qu’il pensait qu’il aurait dû encore y avoir 1,44 litre de carburant dans la voiture qui n’a pas pu être retiré.

Ils ont jusqu’à jeudi pour formaliser un recours.

La publication par la FIA du résultat final de la course tard dimanche soir après la confirmation de la disqualification a d’abord causé de la confusion, Vettel étant toujours classé deuxième au classement et une note jointe indiquant que le résultat était provisoire sous réserve du résultat d’Aston Martin. avis d’appel.

Cependant, dans une version corrigée du résultat publiée lundi, Vettel a été dûment répertorié comme DSQ avec Hamilton deuxième et Carlos Sainz de Ferrari troisième en attendant tout appel d’Aston Martin.

Tous les autres pilotes finissants derrière les trois premiers ont gagné une position, y compris Verstappen de Red Bull qui est passé de la 10e à la neuvième place. Cependant, le Néerlandais n’a récolté qu’un point supplémentaire pour le gain de place tandis que Hamilton en a récolté trois de plus en passant du troisième (15 points) au deuxième (18).

Cela signifie que Hamilton est désormais en tête du classement avec la même mince marge de huit points que Verstappen lui-même détenait en Hongrie. Verstappen avait ouvert la voie pendant deux mois après avoir pris la tête du titre pour la première fois de sa carrière en remportant le Grand Prix de Monaco le 23 mai.

Les six premiers : classement du championnat du monde révisé

1) Lewis Hamilton, Mercedes – 195 points

2) Max Verstappen, Red Bull – 187 points

3) Lando Norris, McLaren – 113 points

4) Valtteri Bottas, Mercedes – 108 points

5) Sergio Perez, Red Bull – 104 points

6) Carlos Sainz, Ferrari – 83 points

La F1 prend maintenant une pause de trois semaines avant la reprise de la saison au Grand Prix de Belgique, en direct uniquement sur Sky Sports F1 du 27 au 29 août.