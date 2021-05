Lewis Hamilton explique une étrange séance de qualification pour le GP du Portugal alors que les pilotes se débattent autour de Portimao en rafale

1:12



Lewis Hamilton a estimé qu’il aurait pu aller plus vite en qualifications après avoir été devancé par son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas à Portimao.

Lewis Hamilton a admis que l’heure de qualification du GP du Portugal samedi ne figurerait pas parmi ses meilleures, le champion du monde étant obligé d’attendre au moins sept jours de plus pour une 100e pole position de F1 par son coéquipier Valtteri Bottas.

Malgré le fait d’avoir réalisé le tour le plus rapide de toute l’heure de qualification, le meilleur effort de Hamilton de 1: 17,968 a été réalisé en Q2 sur des pneus moyens plutôt que lors de la Q3 décisive pour la pole, quand il a roulé 0,4 seconde plus lentement sur des pneus tendres théoriquement plus rapides pour manquer à Bottas. par une minuscule marge de 0,007 s.

Les conditions de piste difficiles à Portimao signifiaient que les pilotes avaient eu du mal à assurer la cohérence tout au long de la séance et Hamilton n’était pas à l’abri.

« Honnêtement, il y avait tellement de temps disponible et je ne l’ai tout simplement pas réuni », a déclaré Hamilton à Sky Sports F1.

«Les conditions sont vraiment difficiles ici. La surface de la piste est très lisse et peu adhérente, et avec les pneus, il faut des tours supplémentaires pour obtenir les températures même si c’est une très belle journée.

« Une minute vous avez de l’adhérence et la minute suivante non. C’est juste difficile pour tout le monde. »

Bien que surqualifié par Bottas pour la première fois cette saison, Hamilton était heureux d’aider à assurer un lock-out au premier rang pour Mercedes et a une place devant son rival le plus proche au titre Max Verstappen après une journée de hauts et de bas pour Red Bull.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris par leur écart de près de 0,4s par rapport aux principaux rivaux de Mercedes, Hamilton a répondu: «Je ne l’ai pas vu mais je ne comprenais pas pourquoi ils étaient plus bas plus tôt dans la séance.

« Cette séance de qualification va probablement au fond de mes séances de qualification au fil du temps. »

Hamilton a également déclaré immédiatement après la séance: « Un excellent travail de Valtteri et un excellent travail de notre équipe. Nous ne nous attendons certainement pas à être au premier rang, nous devons donc être satisfaits de cela. »

En ce qui concerne la course, Hamilton a ajouté: « Vous faites tapis. Cela va probablement être une bataille serrée entre nous trois et nous essaierons de nous rapprocher le plus possible de Valtteri dès le départ. »

Le septuple champion, qui a remporté une 92e victoire en carrière lors de la première visite de la F1 à Portimao en octobre dernier, visera sa deuxième victoire de la saison dimanche pour conserver son avance au championnat sur Verstappen.