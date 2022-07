Lewis Hamilton exhorte l’équipe finale à signer la charte de la diversité et appelle la F1 à “faire plus” sur l’inclusion et les abus des fans

Lewis Hamilton exhorte l’équipe finale à signer la charte de la diversité et appelle la F1 à “faire plus” sur l’inclusion et l’abus des fans

Lewis Hamilton dit qu’une équipe tarde à signer sa charte de diversité pour la Formule 1 et a appelé le sport à “faire plus”.

La charte, proposée par une commission mise en place par Hamilton, vise à encourager plus de diversité et à aider les personnes issues de milieux sous-représentés à entrer en F1.

Mais Hamilton a déclaré jeudi lors du GP de France: “Nous sommes très proches de la mise en place de cette charte d’inclusion de la diversité et je pense que c’est toujours une équipe, toujours la même équipe, qui n’est pas disposée à s’engager.

“Nous avons fait des allers-retours avec eux et pour une raison quelconque, ils ne veulent pas, mais les neuf autres équipes l’ont fait, ce qui est vraiment encourageant.”

Hamilton a cependant refusé de nommer l’équipe Sports du ciel a appris qu’il s’agit de Williams. En réponse, l’équipe a déclaré : “Nous avons eu pour la dernière fois des conversations avec la Royal Academy of Engineering en mars et nous attendons de plus amples informations de leur part sur un sujet aussi important, sur lequel nous, chez Williams Racing, avons déjà de sérieux programmes actifs.

“Nous n’avons aucune connaissance des progrès et de qui a et n’a pas signé à ce jour, car cela fait plusieurs mois que nous n’avons eu aucune communication de leur part.

“Une fois que nous serons en possession d’informations complémentaires et d’une copie de la charte finale, nous pourrons l’examiner.”

Hamilton espère que dans 10 ans, les gens de tous horizons pourront regarder la F1 et savoir que c'est un sport où ils sont les bienvenus.

L’équipe de Grove a son propre programme de diversité et d’inclusion dirigé par les employés.

“La F1 doit faire plus”, a ajouté Hamilton avant le GP de France, car il a également appelé à plus d’action après que les fans ont été victimes d’abus racistes, sexistes et homophobes lors de la dernière course en Autriche.

“Je fais du mieux que je peux, je ne sais pas ce que je peux faire d’autre”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il est de notre responsabilité de faire quelque chose.”

Sergio Perez a déclaré à propos des fans impliqués dans des délits: “Nous devrions définitivement les interdire à vie. Ne les accueillez plus, car ils ne représentent pas qui nous sommes en tant que sport et ils ne partagent pas du tout nos valeurs.

“Mais en même temps, nous avons de grands fans et avec de grandes valeurs et je pense que quelques fans ne devraient même pas pouvoir embarrasser notre sport comme ça.”