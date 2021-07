Lewis Hamilton évalue les chances de succès du GP de Grande-Bretagne lors d’un week-end nouveau look au milieu de la victoire de Red Bull

8:32



Regardez Lewis Hamilton s’adresser à la foule de Silverstone et anticipez le week-end du GP de Grande-Bretagne lors de son apparition sur Sky Sports F1

Lewis Hamilton admet que Mercedes doit « gagner » samedi et dimanche lors du nouveau week-end du GP de Grande-Bretagne, car ils visent à reprendre l’élan de Red Bull en forme dans le combat pour le titre F1 2021.

Hamilton et l’équipe Mercedes basée à Brackley se dirigent vers leur événement à domicile après avoir remporté une course pour la dernière fois il y a deux mois en Espagne, avec pour rivaux Red Bull depuis enchaîner une série de cinq victoires successives – dont quatre pour Max Verstappen, qui mène les pilotes ‘ Championnat par 32 points.

Il y a un maximum de 29 points offerts, trois de plus que d’habitude, à un pilote à Silverstone grâce à l’ajout de l’événement F1 Sprint samedi – un sprint de 17 tours qui offre trois points au vainqueur et définit la grille pour le dimanche course – dans le cadre d’un week-end de course nouveau look dont Hamilton dit qu’il se sent « excité ».

Mais il est également conscient qu’effacer leur récent déficit par rapport à Red Bull ne sera pas une tâche facile, malgré l’ajout de mises à jour à la voiture W12 de Mercedes.

Les deux victoires les plus récentes de Verstappen lors d’épreuves consécutives en Autriche ont été particulièrement convaincantes, bien que Mercedes soit optimiste sur le fait que les balayages rapides de Silverstone, un circuit sur lequel ils ont remporté sept de leurs neuf dernières tentatives, seront plus favorables pour leur voiture.

« Nous devons gagner les deux courses à la fin de la journée », a déclaré Hamilton à Sky Sports à propos du sprint du samedi et de la course du dimanche.

« Ce n’est pas seulement le premier, c’est aussi le deuxième.

3:16 Hamilton parle des améliorations Mercedes, du nouveau format de week-end et de son admiration pour l’équipe de football d’Angleterre Hamilton parle des améliorations Mercedes, du nouveau format de week-end et de son admiration pour l’équipe de football d’Angleterre

« Mais, encore une fois, ça va être difficile. Avons-nous le single [lap] rythme qu’ils ont? Peu probable, mais nous pourrions être surpris [in qualifying]. Qui sait?

« J’essaie de garder espoir et positif. Je suis vraiment fier de tous les hommes et femmes de l’usine qui ont travaillé si dur pour apporter cette mise à niveau ici. C’est un pas dans la bonne direction et j’espère juste que nous peut en tirer parti. »

S’exprimant plus tard sur la piste lors du Sky’s F1 Show devant les fans qui sont revenus à Silverstone jeudi, Hamilton a déclaré que lui et Mercedes faisaient tout leur possible pour maximiser les performances.

« Je profite probablement plus de cette saison que la plupart parce que nous avons ce défi que nous avons eu au début de l’année, et cela me rapproche, moi et l’équipe », a-t-il déclaré à Sky F1 et ancien coéquipier Jenson Button.

« C’est difficile, mec, et nous aimons le défi. Bien sûr, les dernières courses que nous aurions aimé avoir plus proches avec les Red Bulls; celles que nous avons eues au début de l’année étaient géniales.

« Mais nous travaillons aussi dur que possible, nous essayons littéralement de nous assurer de ne rien négliger. Du point de vue du pilote, j’essaie de repousser les limites de mon entraînement, de mon approche mentale, de la façon dont je suis un ami, un fils et un coéquipier pour les gars avec qui je travaille.

« J’espère que dans ces prochaines courses, cela peut vraiment se voir. »

Le Grand Prix de Grande-Bretagne débutera vendredi, avec des essais d’ouverture à 14h30 avant la séance qualificative habituelle, qui aura lieu un jour plus tôt que la normale, à 18h. Le week-end de course est en direct sur Sky Sports F1.

Les éloges de Hamilton pour les joueurs anglais «incroyablement inspirants»

Plus tôt cette semaine, Hamilton a condamné les abus racistes en ligne subis par les joueurs anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka après avoir manqué les pénalités lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley dimanche dernier.

Hamilton, une voix de premier plan dans la lutte contre le racisme et dont la commission sur les raisons du manque de diversité dans le sport automobile a publié ses conclusions cette semaine et a fait 10 recommandations de changement, a exprimé son admiration pour la façon dont l’équipe d’Angleterre, à la fois collectivement et individuellement , a géré la situation et exprimé de l’espoir pour l’avenir.

« L’amour conquiert tout », a-t-il dit. « Nous avons un long chemin à parcourir, nous devons grandir à partir de ces expériences, mais j’étais vraiment, vraiment fier de la performance de l’équipe d’Angleterre et de la façon dont elle l’a gérée en tant qu’équipe.

« Tous venant d’horizons différents, mais comment ils l’ont géré en équipe et en particulier les joueurs individuels qui étaient dans la ligne de mire. Comment ils l’ont géré, chapeau à eux. Incroyablement inspirant.

« Comme je l’ai dit, il y a eu des réactions vraiment, vraiment positives de la part des gens et tant de gens à travers le pays ont été massivement favorables.

« Nous sommes une nation fière, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas continuer à apprendre. »