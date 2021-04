4:32



Lewis Hamilton admet que Red Bull est actuellement la voiture la plus rapide de la grille et que Mercedes sont les « chasseurs » cette saison

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas se disent ravis de la rare chance d’être des «chasseurs» de Formule 1 alors que les champions du monde Mercedes insistent sur le fait que les challengers Red Bull se dirigeront vers le deuxième week-end de 2021 en tant que favoris.

Mercedes, vainqueur de tous les titres de F1 depuis 2014, a rarement entamé une saison sur le dos au cours de sa course historique.

Mais alors que Hamilton a superbement sauvé une victoire d’ouverture de la saison à Bahreïn, c’est Red Bull qui semble avoir la voiture la plus rapide de 2021 et, à Max Verstappen, un pilote vedette qui pourrait être un match pour le septuple champion du sport.

« Vous pouvez voir que Red Bull est actuellement en tête et nous sommes les chasseurs », a déclaré Hamilton à Sky F1 avant le GP d’Émilie-Romagne de ce week-end à Imola.

« Je pense que nous aimons cette position. Je l’aime. C’est ce avec quoi j’ai commencé quand je pilotais des karts à Rye House.

« Ce n’est rien de nouveau pour moi et c’est vraiment excitant. »

Bottas était d’accord: « Nous sommes en retard. Je ne ressens pas de pression, je ressens de l’excitation et de la motivation.

« Nous sommes les chasseurs, pas ceux qui sont chassés. Je peux certainement voir la motivation dans les yeux de chaque membre de l’équipe. »

Bottas a également déclaré que Red Bull était particulièrement plus rapide que Mercedes dans les virages à vitesse plus élevée, dont il y en a beaucoup sur le circuit emblématique d’Imola, tandis que les espoirs du titre semblent avoir un avantage d’un tour après la pole dominante de Verstappen pour la dernière course à Bahreïn. .

Hamilton a déclaré que tandis que Mercedes espérait améliorer son package W12, « il faudra la perfection » pour vaincre Red Bull.

« Nous ne nous faisons pas d’illusions sur le fait que nous devons chasser », a expliqué Hamilton. « Nous sommes légèrement en retrait. Mais je pense toujours que nous sommes la meilleure équipe.

« Comme cela a été montré lors de la dernière course, il y a tellement d’éléments pour avoir la meilleure équipe, pas seulement la meilleure voiture. »

Damon Hill de Sky F1 sur une potentielle bataille pour le titre Mercedes contre Red Bull

«Nous avons eu d’autres moments où Ferrari, par exemple, s’est battu contre Mercedes, mais Mercedes a été si dominante que nous avons généralement regardé les deux coéquipiers se battre.

« Maintenant, nous avons la menace de Red Bull pour Mercedes, elle a l’air fantastique. Et cette voiture a l’air incroyable, donc c’est une véritable menace. »

« Je vieillis! »: Hamilton explique le commentaire « encore compris »

« C’était effrayant, mais c’est génial, après toutes ces années, d’avoir ce genre de courses et de repartir avec enthousiasme. »

Trois semaines après le début de sa 15e saison de F1 avec une victoire, il est clair à quel point Hamilton est toujours enthousiaste après avoir battu Verstappen dans ce duel épique.

S’adressant à Ted Kravitz de Sky F1, il a également expliqué que sa remarque à la radio après cette victoire – «l’a toujours eue» – n’était pas parce qu’il doutait qu’il puisse encore frapper avec les jeunes armes de la F1.

« C’était juste une blague. Je vieillis! » dit Hamilton, 36 ans. « Je suis le troisième pilote le plus âgé ici … même Bono [Hamilton’s race engineer] est revenu et a dit «pas mal pour un vieil homme».

Hamilton a ajouté: « Je me sens toujours jeune, je me sens toujours jeune. Ce qui est vraiment génial, c’est d’entrer dans une autre saison et de toujours sentir que je suis … si vous parlez de pic, je ne sais pas où est le pic, mais je sens que je suis vraiment bien placé. «