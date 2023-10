Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton affirme que sa voiture lors des essais de vendredi est différente de jour comme de nuit par rapport à la semaine dernière aux États-Unis, où il a terminé deuxième de la course avant la disqualification.

Lewis Hamilton a déclaré que la voiture de Mercedes se sentait “nuit et jour” différente au Grand Prix de Mexico par rapport au week-end dernier à Austin, mais il espère être proche de la première ligne en qualifications.

Hamilton a terminé septième lors des deuxièmes essais, la séance la plus représentative de la journée, tandis que son coéquipier chez Mercedes, George Russell, a terminé 10e après avoir raté les premiers essais alors que le pilote de Formule 2 Frederik Vesti a repris sa voiture dans le cadre du règlement obligatoire des recrues de la F1.

Toto Wolff a dit Sky Sports F1 Après la première séance, l’Autodromo Hermanos Rodriguez semblait être “une bonne piste” pour Mercedes, l’équipe prédisant que Hamilton aurait été dans le top trois lors de ces essais d’ouverture avec un tour propre.

Plusieurs heures plus tard, et en réfléchissant à la journée d’ouverture dans son ensemble, Hamilton a souligné à quel point la W14 se sentait différente sur la piste par rapport à la semaine dernière – bien qu’il ait quand même laissé espérer un revirement samedi en suggérant qu’il y avait “certainement des performances là-bas” si Mercedes pouvoir le déverrouiller du jour au lendemain.

“Pas si génial. Pas douteux, mais pas le meilleur. Un peu de difficulté dans la voiture”, a déclaré Hamilton.

“La voiture est différente jour et nuit par rapport à la semaine dernière et oui… je ne sais pas vraiment quoi dire. On ne sait jamais ce que l’on va obtenir avec celle-ci. Certains jours, elle est géniale et d’autres jours, elle ne l’est pas.”

“C’est difficile d’extraire le tour. Je pense qu’il y a vraiment de la performance là-bas, il s’agit juste d’essayer de l’extraire et c’est assez intense ce week-end, peut-être juste avec la carte aérodynamique ou quoi que ce soit.”

“Nous allons donc travailler dessus pendant la nuit, mais ce n’était certainement pas une journée amusante par rapport à la P1 à Austin. Nous étions un peu en retard mais j’espère que du jour au lendemain nous pourrons trouver quelque chose et demain peut-être que la voiture sera plus agréable à conduire.”

Lewis Hamilton affirme que sa voiture lors des essais de vendredi est différente de jour comme de nuit par rapport à la semaine dernière aux États-Unis, où il a terminé deuxième de la course avant la disqualification.

Lorsqu’on lui a demandé dans quelle mesure Mercedes pouvait s’améliorer avant samedi, il a ajouté : “Je ne suis pas sûr. Encore une fois, on ne sait jamais à quoi s’attendre avec cette voiture. Peut-être que nous apporterons les changements et que nous accélérerons ce rythme.”

“Je pense qu’il y avait certainement une certaine performance là-dedans pour se rapprocher peut-être de [being] dans les trois premiers mais nous devons comprendre [how] pour nous permettre d’extraire plus facilement cette performance. C’est donc sur cela que nous allons travailler.”

L’Autodromo Hermanos Rodriguez est l’un des circuits les moins réussis de Mercedes depuis le retour de l’événement au calendrier de la F1 en 2015, même si, au milieu d’une saison difficile l’année dernière, Max Verstappen s’est rapproché en qualifications avant que Hamilton ne termine deuxième de la course.

Toto Wolff dit qu'il risquerait à nouveau la disqualification s'il tentait de remporter la course après que Lewis Hamilton ait été disqualifié à Austin pour avoir enfreint les règles de la planche.

Russell a admis qu’il n’avait “aucune idée” de la position de Mercedes en qualifications cette fois-ci, mais il vise une place parmi les quatre premiers sur la grille de dimanche avant la longue descente jusqu’au premier virage.

“Il y a du potentiel mais nous avons beaucoup de travail à faire du jour au lendemain. C’est très serré, surtout avec des voitures très inattendues”, a déclaré Russell.

“Nous avons vu des voitures dans le top 10 auxquelles nous ne nous attendions pas. Mais nous pensons que nous avons beaucoup à prouver et que nous avons l’opportunité de le faire également.”

George Russell admet qu'il ne s'attendait pas à ce que certaines voitures lors des essais de vendredi soient dans le top 10 !

“Tout dépend des pneus, puis sur le long terme, vous gérez le moteur, les freins et cela a un impact sur les pneus. Ce sera une course très délicate dimanche et je pense que c’est pour cela que les qualifications seront essentielles.”

On a également demandé au pilote britannique sur quoi l’équipe devait travailler et il a déclaré : “Une voiture de course plus rapide. Nous étions probablement dans la mauvaise fenêtre. Lewis et moi étions sur deux réglages différents et nous n’étions probablement pas tous les deux dans la bonne fenêtre, donc cela nous a donné l’indication que nous sommes probablement à mi-chemin entre les deux.

“C’est frustrant sur le moment d’avoir une voiture négative et pas dans les meilleurs jours, mais à travers ces moments difficiles, on apprend probablement plus que lorsque la voiture est dans une meilleure position.”

Quel coéquipier est apparu dans un clip ? Vous aviez un frère ou une sœur dans Big Brother ? Jenson Button relève le défi des coéquipiers.

Red Bull s’attend à des qualifications serrées

Les huit premières voitures étaient divisées par moins de quatre dixièmes de seconde lors de la deuxième séance, avec Red Bull, McLaren, Ferrari, Alfa Romeo, AlphaTauri, Mercedes et Alpine toutes représentées.

Verstappen a été impérieux à Mexico par le passé, avec des victoires dominantes en 2017, 2018, 2021 et 2022. S’il monte sur la plus haute marche du podium ce dimanche, il battra son propre record de 15 victoires en une seule campagne.

Sur un tour, Verstappen a été battu cette année, mais les dimanches ont généralement été consacrés au triple champion du monde, une tendance qui, selon lui, se poursuivra ce week-end.

Max Verstappen dit que c'était un meilleur vendredi que prévu tandis que Sergio Perez dit que les essais de vendredi n'ont pas été simples.

“Bien sûr, nous avons l’air compétitifs, donc c’est bien. Il y a toujours quelques choses à améliorer mais dans l’ensemble, c’est un début de week-end positif – probablement un peu meilleur que ce à quoi je m’attendais, donc c’est toujours bien”, a déclaré Verstappen.

“La piste est très glissante, comme toujours, les pneus sont également très difficiles à gérer sur le long terme, donc il y a encore quelques points sur lesquels nous pouvons travailler.

“McLaren est serrée depuis quelques courses maintenant, donc pour moi, il n’y a pas de surprise. Cela va être incroyablement compétitif sur un tour et le rythme de course, encore une fois, c’est une autre histoire.”

Son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez, a apprécié les rugissements de la foule à chaque coin de piste alors qu’il cherche son premier podium depuis Monza en septembre.

Perez, qui a terminé cinquième lors des deuxièmes essais, dit qu’il a oublié qu’il conduisait chez lui lorsqu’il était dans la voiture et estime qu’il a plus de potentiel dans la RB19 après une erreur lors de son meilleur tour dans le dernier virage.

“Nous n’avons pas eu une journée simple. Nous n’avons pas eu une bonne lecture des tendres sur un seul tour. J’avais un drapeau jaune sur mon tour, donc j’ai fini par le faire dans le deuxième tour chronométré et ce n’était pas le cas. très simple”, a expliqué Perez.

“Il y a tellement de choses à comprendre. Nous avons également utilisé différents composés pour les comprendre dimanche. Dans l’ensemble, nous sommes dans une bonne position. Nous avons une bonne direction à prendre.”

Lando Norris et Sergio Perez se battent pour la position sur la piste en FP1 au GP de Mexico.

Lando Norris est à la recherche d’un cinquième podium consécutif ce week-end et était le challenger le plus proche de Verstappen, terminant à 0,119 seconde du Néerlandais.

Mais Norris ne s’attend pas à pouvoir rattraper Verstappen, affirmant que “les choses pourraient basculer très rapidement dans un sens ou dans l’autre”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait beaucoup de changements que McLaren pourrait apporter pour se rapprocher de Red Bull, Norris a répondu : “Pas beaucoup. Je pense que nous avons bien commencé le week-end. Nous le faisons généralement et avons toujours une bonne idée de l’endroit où placer la voiture. pour commencer et ce n’est pas loin que nous terminons le week-end.

“Il n’y a pas grand chose à gagner ce week-end. Il y a toujours des petites choses et des petites choses qui s’additionnent. Donc encore des choses à améliorer, ainsi que mon pilotage, des petites choses ici et là, mais défier Red Bull sera difficile ici.”

Lando Norris dit qu'il a fait un tour trop rapide pour un vendredi au GP de Mexico.

Charles Leclerc a terminé troisième lors de la deuxième séance vendredi et Ferrari a parfois été très rapide sur un tour cette saison. La voiture a une bonne adhérence mécanique et roule bien dans les vibreurs, ce qui devrait convenir aux caractéristiques du circuit de Mexico.

Cependant, Leclerc estime que Ferrari ne sera pas dans la lutte pour la pole position samedi, même s’il connaît les domaines sur lesquels ils doivent travailler.

“Ce serait une énorme surprise si nous étions en pole position, mais il ne faut jamais dire jamais. C’est une piste difficile à réaliser mais j’ai l’impression que ce week-end, nous sommes un peu trop loin”, a déclaré le pilote Ferrari.

“Nous avons encore beaucoup de travail à faire car McLaren, Red Bull et Max semblent être forts. Mercedes est un peu plus difficile à comprendre pour l’instant.”

L'ancien stratège Bernie Collins explique l'impact que la haute altitude aura sur les voitures de l'Autodromo Hermanos Rodriguez.

